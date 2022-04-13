【大國博弈】澳洲官員訪所羅門群島，討論中國與所羅門安全協議

《經濟通通訊社１３日專訊》澳洲傳媒報道，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加

（Ｚｅｄ Ｓｅｓｅｌｊａ）１２日緊急出訪所羅門群島，為阻止中所兩國協議作「最後遊說」

。

由於澳洲大選將於下月２１日舉行，按當地法例在選舉完成前的這段期間，政府是不能進行

外交事務，突顯此行的特殊性，反映當局對中國與所羅門群島即將簽訂的安全合作協議的憂慮。

報道指，薩撒加早上抵達所羅門群島。薩撒加在聲明中指，期望就所羅門群島與中國建議中

的這項重要協議，與所羅門群島保持接觸，又稱澳洲的觀點仍然是，太平洋大家庭會繼續滿足區

內的安全需要。

報道還指，上周澳洲兩名高級情報主管低調訪問所羅門群島，與總理索加瓦雷

（Ｍａｎａｓｓｅｈ Ｓｏｇａｖａｒｅ）會面，表達澳方對有關協議的憂慮。

報道又引述一份備忘錄指，中國政府去年在所羅門群島發生暴動後曾提出，派遣一支１０人

的警察隊伍，保護駐當地使館人員的安全，當中亦包括狙擊步槍、機關槍和電子監聽設備，但最

終為索加瓦雷內閣拒絕。

中國外交部發言人汪文斌３月３１日證實，中國與所羅門群島草簽雙邊安全合作框架協議，

按協議，所羅門群島可要求中方派遣警察、武警及軍事人員等力量，協助維護社會秩序，引起澳

洲、紐西蘭及美國的憂慮。（ｃａ）

