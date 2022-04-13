《投資智慧－鄧聲興》中煤能源（１８９８）受惠行業景氣持續向好

《投資智慧》日前，俄烏戰爭令包括煤炭在內的大宗商品供應短缺。內地政府計劃大幅加強

煤炭開採，並可能大幅減少其對進口的依賴，希望將內地煤炭產能提高約３億噸，亦計劃在中央

政府、礦商和用戶之間建立６﹒２億噸煤炭儲備。在中國煤炭行業景氣周期將持續向好的大環境

下，看好一流能源企業中煤能源（０１８９８）。



集團發布２０２２年第一季度業績預告，預計股東應佔利潤將介乎７０﹒４億至７７﹒８億

元，對比２０２１年同期為４０﹒３２億元，按年增長７４﹒６％至９３％。利潤大幅增加，主

要受惠於今年首季度主要產品價格高位運行，集團全力增產增供保障能源供給，持續加強精細化

管理控制成本費用。２０２２年１－２月，受益於保供增產政策推動，集團自產煤產量同比增長

３﹒５％至２００７萬噸、銷量同比增長１３﹒５％至２０９５萬噸；預計３月公司自產商品煤

產量有望持續保持增長態勢。



此外，集團作為煤炭企業中產能有成長性的公司，仍處於產量增長期。在增產能方面，集團

４處煤礦納入國家增產保供煤礦名單，增加產能１２１０萬噸╱年。其中，東露天煤礦、王家嶺

煤礦增加產能６５０萬噸╱年已獲批覆。在建產能方面，大海則礦井於２０２１年納入保供名單

，產能由１５００萬噸升至２０００萬噸，２０２２年將放量；另有裏必煤礦（４００萬噸╱年

）、依蘭三礦 （２４０萬噸╱年）以及葦子溝煤礦（２４０萬噸╱年）在建。疊加集團煤炭銷

售以長協為主，在產能有保證的前提下，對其未來業續表現充滿信心。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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