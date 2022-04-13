《拆局麒想－林嘉麒》中集車輛悶市中異動，具新能源基建物流概念

《拆局麒想》美國最新ＣＰＩ數字出爐後，令投資者尷尬。整體大數按年升幅８﹒５％，繼

續是４２年以來高位，不足以支持強硬貨幣政策有任何轉彎餘地，而扣除食品及能源的核心通脹

，按年升幅遜預期，按月更出現回落，又令部分市場人士相信是通脹見頂的跡象。再者，美國證

券交易委員會公布再有１２家中概股加入摘牌風險名單，恒指今早（１３日）大部分時間明顯缺

乏方向。



市靜但個股有異動，中集車輛（０１８３９）半日升兩成，Ａ股更升停板。公司從事設計、

製造及銷售半掛車及上裝，旗下目前有４家國家級綠色工廠，２家省級綠色工廠，１家國家級綠

色供應鏈，以及３家國家級「專精特新」小巨人企業，炒起原因是其在互動平台指成立了「太字

節業務集團」，專注於冷藏廂體和乾貨廂體的生產與銷售。要先留意，「太字節」品牌是公司去

年４月已發布，並不是新鮮事。當然，冷鏈物流屬於今年國家「十四五」規劃重要一環，《政府

報告》也指出，要加強縣域商業體系建設，應因地制宜發展農產品加工、發展農村電商和快遞物

流配送，帶來輕型運輸車的廂式化市場發展機遇。



另外，公司又提到將會持續加大新能源專用車研發力度，與主機廠開展聯合發展戰略，推出

創新新能源產品系列。根據行業數據，中國商用車保有量僅佔全部汽車保有量的１０﹒９％，卻

製造了５６％的道路交通碳排放。要達到減排目的，公司在新能源汽車發展將成為股份的催化劑

。事實上，在「雙碳」戰略下，市場對新能源混凝土攪拌車需求加快。公司旗下強冠業務推進自

動化與智慧化的產線升級，聯合主機廠推出純電動混凝土攪拌車，推進新能源重卡在中短途運輸

、工程建設以及城市通行的應用。另外，公司有氫能業務，已量產ＩＩＩ型儲氫瓶，而ＩＶ型儲

氫瓶產線正在籌建，產能為１０萬隻，估計未來可持續炒作氫能概念。



唯獨是過去盈利增長一般，每股盈利未見太大變化，而且毛利率亦未見大改善，未來要有盈

利動力，極需要靠新業務或發展而拉起。中集車輛現時預測市盈率約６﹒５倍，去年度末期派息

每股０﹒２元人民幣，派息比率高達４１﹒６％，參考幾年也是連續三年分紅比例維持在４０％

至６０％。事實上，中集車輛的半掛車銷量優於行業增速，具市場龍頭地位，去年增長３﹒０％

，遠較同業負１３﹒８％為好，業務收入勝在穩定。既然是買長線，因此高追就不好了，股價回

調則可留意。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



＊ 筆者無持有上述股份

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

