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即市新聞

13/04/2022 12:02

《樓市亮話－湯文亮》香港是否可以禁非港人買樓兩年？

　　《樓市亮話》有老友話無端端發達，加拿大樓價在過去兩年升了５０％，加政府打算立例禁
止非加拿大人兩年內不准買樓，解禁之後樓價就會大升，就好似香港，大家都預計解封之後樓價
會急升，老友話有幾個單位在加拿大，今次真係多謝加拿大政府，老友賺錢之餘不忘潤下香港政
府，搞甚麼辣招稅，不如學加拿大政府，索性禁止非港人買樓，一招就可以到位。

　　加拿大政府如果因為在過去兩年樓價急升５０％而禁止非加拿大人買樓兩年，即是承認房屋
政策失敗，甚至沒有房屋政策，讓房屋問題自生自滅，更加唔知道非加拿大人的龐大購買力，否
則樓價就唔會在兩年內上升５０％，禁非加人買樓只是亡羊補牢，一定會在這兩年內大力增加房
屋供應，希望有足夠供應量給予在過去兩年內賣了樓的加拿大人回購，才可以避免一場腥風血雨
，小杜甚至避過下台危機，老友話唔明。

　　在過去兩年，在加拿大賣樓的是甚麼人，是加拿大人，買樓的是甚麼人，大多數不是加拿大
人，很明顯非加拿大人在過去兩年在加拿大樓市賺了很多錢，他們就算很滿意加拿大的房屋政策
，可惜沒有投票權，而擁有投票權的加拿大賣樓業主輸到阿媽都唔認得，甚至要做無殼蝸牛，試
問他們又點會投票給小杜？禁非加拿大買樓兩年亦是沒有辦法中辦法。不過，在兩年之後，如果
可以讓非加拿大人買樓，代表供應充足，如果非加拿大人對加拿大樓市失去興趣，樓市就會大跌
，並不是解禁之後就會大升，老友表錯情。

　　如果香港禁止非港人買樓兩年，我講大家未必會相信，樓市是會急跌，甚至會出現恐慌性拋
售，香港政府對於樓市了解程度比加拿大政府優勝很多，所以不會出現禁非港人買樓，最多推出
辣招印花稅。老友話我妒忌，講出一大堆似是而非理論，我諗我唔需要掛。《紀惠集團副主席及
行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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