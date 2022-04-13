  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/04/2022 16:38

【新冠疫苗】本港再多２人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

　　《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署公布，截至４月１０日晚上１１時５９分的過去一星期
，衞生署共接獲３６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲兩宗曾經於離世
前１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名５０歲男子及一名６９歲女子，沒有臨床證
據顯示個案由疫苗引起。
　　同期，衞生署並無接獲涉及３至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的
報告。

＊九成二１２歲或以上人口最少已打一針＊

　　截至４月１０日晚上八時，本港市民合共接種了約１５４６萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民約６５５萬名，當中包括９２﹒４％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７３２７宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０５％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括９６
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
　　截至４月１１日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結６１宗死亡個案與疫苗接種沒有
因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘２４宗個案仍待更多資料以作評估。
專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估
（ｃｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/04/2022
A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成　
專訪13/04/2022
【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維　承繼「明日大嶼」成疑
財經熱話13/04/2022
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統　因應需求投資
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：疫情加快遙距視診服務進程　大灣區有發展空間
香港要聞13/04/2022
【新冠肺炎】港府明日公布放寬社距措施　將歸還被徵用隔離公屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金