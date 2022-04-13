【新冠疫苗】本港再多２人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署公布，截至４月１０日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲３６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲兩宗曾經於離世

前１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名５０歲男子及一名６９歲女子，沒有臨床證

據顯示個案由疫苗引起。

同期，衞生署並無接獲涉及３至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的

報告。



＊九成二１２歲或以上人口最少已打一針＊



截至４月１０日晚上八時，本港市民合共接種了約１５４６萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６５５萬名，當中包括９２﹒４％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７３２７宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０５％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括９６

宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案

顯示與接種疫苗有關聯。

截至４月１１日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結６１宗死亡個案與疫苗接種沒有

因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘２４宗個案仍待更多資料以作評估。

專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估

（ｃｌ）

