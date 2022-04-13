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13/04/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指高開７０點，報２１２７９點。最高升
３１０點報２１５１９點，最低跌２２０點報２０９８８點。恒指收報２１３１９點，升１１０
點或０﹒５２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加１１０﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、中煤能源（０１８９８）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、思摩爾國際（０６９６９）、工商銀行（０１３９８）

　　主板成交１２８３﹒５３億元增加５％。其中港股通成交２７９﹒５億元，佔總成交
２１﹒８％。

＊騰訊未在重批遊戲版號名單＊

　　內地去年開始著手監管遊戲行業，為避免青少年沉迷網遊，除了限制打機時間，又暫緩審批
遊戲版號，時隔超過８個月，國家新聞出版署昨日終公布新一批國產遊戲版號名單，涉及４５款
遊戲，惟未見龍頭騰訊及網易（０９９９９）旗下遊戲在名單內，但有大行指行業有望翻生兩股
可望受惠，昨日（１２日）兩股亦隨其他網遊股逆市造好，騰訊收市升逾３﹒６％，報
３６６﹒４元；網易升逾４％，收報１４８﹒４元。
　　美團升４﹒３４％報１５３﹒９元，北水淨買入８﹒６億元；中國移動升０﹒０９％報
５４﹒６５元，北水淨買入２﹒７億元；中煤能源升１４﹒０２％報６﹒７５元，北水淨買入
１﹒６億元。
　　騰訊控股升３﹒６２％報３６６﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；思摩爾國際跌１﹒５８％
報１６﹒１８元，北水淨賣出１﹒４億元；工商銀行跌０﹒６３％報４﹒７５元，北水淨賣出
１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒５８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７１
　　中煤能源　　　（０１８９８）　　　　　　１﹒５８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒９３
　　心動公司　　　（０２４００）　　　　　　０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒１５
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　－１﹒４５
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒０６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒３８
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－０﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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