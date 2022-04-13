《日入而息》李家超獲７８６票提名參選特首，明公布放寬社距措施

《今天重點》

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李家超稱收到７８６張選委提名票，正收集意見寫政綱；李家超到中環展城館正式遞交提名表報

名參選特首；李家超獲李澤鉅郭炳聯等政商界提名，董建華未有提名；李家超續聽選委意見，勞

工界冀設立恒常失業援助

林鄭稱退回被徵用公屋，明將公布放寬社距措施詳情；不會於短期內取消方艙醫院；學校復課有

一定風險，數周後檢視快測頻率；無空間提早放寬社距措施，不評論洪為民生日宴

港鐵（０００６６）：將軍澳百勝角通風樓項目共收９份標書

薛永恒稱５月初公布確診康復者二維碼安排

傳中海油（００８８３）擬退出英美加運營，憂遭西方制裁

３月美元計出口增１４﹒７％，進口轉跌０﹒１％大遜

海關表示ＲＣＥＰ生效成員國首季減讓關稅１﹒３億人幣；中國對「一帶一路」沿線國進出口同

比增１７％；大宗商品進口價格上漲一定程度上推高進口值；外貿開局穩，實現穩外貿目標需付

更大努力；一季度中國汽車出口同比增８３﹒４％；首季人幣計出口增１３﹒４％，進口增７﹒

５％

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《即日市況》

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恒指高收５５點報２１３７４，科指升１９點報４２６８

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《深滬股市》

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進口轉差滬指收跌０﹒８％，科技股急挫創業板瀉２％

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《美元匯價》

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紐元５０天線所在０﹒６８，不宜失守

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《公司資訊》

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瑞科生物（０２１７９）新冠肺炎疫苗獲阿聯酋批准臨床試驗

諾誠健華（０９９６９）首次發行Ａ股獲科創板上市委員會審核通過

聯合醫務（００７２２）疫情加快遙距視診服務進程，大灣區有發展空間；未來半年會升級平台

系統，因應需求投資

會德豐ＭＯＮＡＣＯ ＭＡＲＩＮＥ明日公布首張價單

匯豐下周二起大部份分行將恢復正常營業時間

外電表示印度擴大調查小米（０１８１０），召見前小米印度負責人

潤地（０１１０９）３月權益合同銷售金額更新為１１８﹒４億元人民幣，跌２４﹒５％

阿里雲據報現人事地震，中國區總裁辭任，數高管離職

新華滙富金融（００１８８）出售３﹒３６萬股騰訊，錄虧損６０萬元

渣打助西九管理局成功取得首筆可持續發展表現掛勾貸款

澳洲成峰高教（０１７５２）附屬再獲創新基金

澳能建設（０１１８３）附屬訂立電動汽車充電合約及合作諒解備忘錄

中國人壽（０２６２８）首季原保險保費收入跌２﹒７５％

周大福（０１９２９）上季零售值按年增長８﹒５％，港澳同店銷售跌２１﹒９％

太平洋航運（０２３４３）首季小靈便型乾散貨船日均收入按年升１１７％

平保（０２３１８）首季原保險合同保費收入按年升１％至２４６４﹒８億元人民幣

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《國企紅籌》

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中海油（００８８３）Ａ股網上發行最終中籤率０﹒４２７％；傳中海油擬退出英美加運營，憂

遭西方制裁

濱海投資（０２８８６）附屬售後回租租賃資產，涉３億元人民幣

新華保險（０１３３６）首季原保險保費收入增２﹒４％

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）多特異性抗體研究數據美國癌症年會公布

恒大（０３３３３）珠三角公司６３個在建項目已全面實現復工復產

世茂（００８１３）首季合約銷售額按年跌６７﹒２％

億達中國（０３６３９）首季合約銷售金額按年跌５１％

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《中國要聞》

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海關表示ＲＣＥＰ生效成員國首季減讓關稅１﹒３億人幣；中國對「一帶一路」沿線國進出口同

比增１７％；大宗商品進口價格上漲一定程度上推高進口值；外貿開局穩，實現穩外貿目標需付

更大努力；一季度中國汽車出口同比增８３﹒４％；首季人幣計出口增１３﹒４％，進口增７﹒

５％

銀保監將於５月初啟用人身保險產品智能檢核系統

工信部表示將支持工業互聯網企業首次公開招股並上市

明星獨董發聲撐柔宇科技表示他們需要更多鼓勵和支持

植信研究院預計本輪房價下降的拐點將出現在今年８月

３月美元計出口增１４﹒７％，進口轉跌０﹒１％大遜

連平稱４月中旬是降準較好時點，降息操作空間不大；上海４月份之內達到全部清零幾乎不可能

習近平在海南洋浦經濟開發區考察調研

賈躍亭影響力再遭削，ＦＦ融資上市功臣離職

財政部表示鼓勵連鎖商貿流通企業電子商務平台下沉農村；９月底前完成今年下達專項債額度發

行工作

上交所將於５月９日發布上證科創板生物醫藥指數

人行１００億逆回購利率持平，對沖今日到期量

中紀委表示嚴把資本市場入口關，防範化解資本市場風險

李克強江西調研：穩定宏觀經濟大盤，切實保障民生

中房協前官員表示重負債房企要主動與有關單位溝通償債

首個保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ項目上報國家發改委

建行深圳市分行原行長王業涉違法違紀被查

華為再發３０億人幣超短融，今年發債募資達１７０億

資金借道股票ＥＴＦ，兩天超１３０億資金抄底Ａ股

滬市監局表示堅決杜絕平台經營者發「疫情財」情況出現

大商所調整３個品種期貨合約臨近交割期交易保證金

三協會齊發倡議，堅決遏制ＮＦＴ金融化、證券化傾向

廣東表示目標２０２５年建公共充電樁２５萬個

農業農村部表示抓好疫情防控和春耕生產，確保供應穩定

澳洲官員急赴所羅門，中國重申兩國合作不針對第三方

據報貝萊德擬年內於中國在岸市場推首個ＥＴＦ產品

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《寶島快訊》

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台股大幅收漲１﹒８％，報１７３０１點

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《其他消息》

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煽惑他人投無效票５７歲男子認罪，下月４日判刑

臨時失業支援計劃收４７萬宗申請，料毋須再推新計劃

警方接獲３８６宗消費券騙案，至今拘捕１５人

立場新聞案轉介區院５月提訊，鍾沛權林紹桐續還柙

張潔宜獲委任為區域法院法官，明起生效

黃偉綸稱已開展北部都會區部分規劃研究，將為規劃大綱圖做準備

勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下工作安排

最低工資委員會最遲１０月底向特首提交建議報告

深股通額度全日用４億元，外資通過陸股通流出５億元；滬股通額度全日用１４億，滬深港通明

起關閉１９日恢復

經絡表示月新批出按揭保險計劃貸款宗數按月增逾六成

ＩＭＦ預測澳門今年經濟增長１５﹒５％，明年加快至２３％

Ｋ１１集團升級Ｋ Ｄｏｌｌａｒ獎賞計劃，覆蓋逾５００間商戶

啟明創投兩主管合夥人榮獲《福布斯》全球最佳創投人

香港重登全球十大貨運機場榜首，惟客運十名不入

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《俄烏開戰》

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普京表態：將完成軍事行動，西方經濟閃電戰失敗

空巴總裁呼籲歐盟勿禁止俄羅斯鈦金屬

海關表示首季對俄烏貿易均保持增長，將續開展正常合作

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《特首選戰》

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李家超稱收到７８６張選委提名票，正收集意見寫政綱；李家超到中環展城館正式遞交提名表報

名參選特首

史立德冀李家超帶領政府為香港帶來突破轉機

選舉事務處確認收到李家超參選提名表格

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《新冠肺炎》

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本港新增１２７２宗確診，核酸檢測陽性７３４宗

本港再多６２人染疫亡，第五波累計８７３５人離世

本港再多２人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

林鄭稱退回被徵用公屋，明將公布放寬社距措施詳情；不會於短期內取消方艙醫院；學校復課有

一定風險，數周後檢視快測頻率；無空間提早放寬社距措施，不評論洪為民生日宴

徐德義稱下周二起６０歲以上長者可免費領取快測套裝

上海消保委表示牟取暴利的不法商家必會受法律嚴懲

上海方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至一周左右

上海提出十項嚴禁措施，加強疫情期間社會秩序管理

何栢良料上海疫情與本港第５波相關，病毒基本同源

傳餐飲美容健身業４﹒２１復業，下階段擬放寬本地遊

內地新增本土及無症狀近２﹒８萬宗，與上海同創新高

內地試點放寬入境隔離，「１４＋７」改「１０＋７」

台灣增７４４宗本土確診破去年高峰期，創下記錄新高

吉林省表示逐步放開社會面，恢復群眾生產生活秩序

國開行首季發放應急貸款４４億，建設方艙等耗１４億

教聯會呼籲政府向全港學生派發快速檢測包

恒生（０００１１）下周二起全線服務網點營業，分行重啟周六服務

中銀（０２３８８）下周二各區分行恢復正常服務，機場兩分行除外

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ捐一億危疾保額，為醫護人員打氣

海關表示力保上海口岸安全暢通，實行「ＡＢ班」工作制

消委會表示難以監管快測包售價，建議市民毋須囤貨

渣打香港分行下周二起全面恢復正常營業

疫情期海淘受限，海關表示首季跨境電商進口降４﹒２％

薛永恒稱５月初公布確診康復者二維碼安排

蘋果上海昆山代工廠停工，ＭａｃＢｏｏｋ供應恐斷鏈

衞生署表示取消禁飛令後，暫未見機場驗出陽性比例大增

陳帆稱４月底交還皇后山邨，過渡房屋同心村下周歸還

陳肇始稱無放棄全民檢測，待合適時機全力推行

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