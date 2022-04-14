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即市新聞

14/04/2022 07:46

《日出而作》市場關注公司首季業績公布，美股反彈回升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３４５６４﹒５９　升　３４４﹒２３　１﹒０１
　　標普５００　　　　　４４４６﹒５９　升　　４９﹒１４　１﹒１２
　　納斯達克　　　　　１３６４３﹒５９　升　２７２﹒０２　２﹒０３
　　倫敦富時１００　　　７５８０﹒８０　升　　　４﹒１４　０﹒０５
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４０７６﹒４４　跌　　４８﹒５１　０﹒３４
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６５４２﹒１４　升　　　４﹒７３　０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２５﹒４８，歐元兌美元
１﹒０８９９
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅視光學（０１１２０）９０６０萬元售物業，料收益６００萬元　　　　
　　Ｓ＆Ｔ（０３９２８）去年度虧損擴至１１１９萬坡元，不派息　　　　　
　　中信股份（００２６７）合併入帳中信証券（０６０３０）料賺１２７億元
　　興勝創建（００８９６）７９００萬元售工業物業，料收益６８０７萬元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打集團（０２８８８）倫敦再斥８７８５萬元回購近１７０萬股　　
　　亞盛（０６８５５）美國癌症年會公布六項腫瘤抑制劑臨床前研究結果
　　中行（０３９８８）４００億美元中期票據計劃申請上市　　　　　　
　　和鉑（０２１４２）委首席醫學官Ｈｕｍｐｈｒｅｙ　Ｇａｒｄｎｅｒ
　　匯控（００００５）倫敦再大手回購８４１萬股，總值４﹒５億元　　
　　金寶通（００３２０）主席歐陽和退任，行政總裁歐陽伯康兼任　　　
　　美聯工商舖（００４５９）２１５０萬元購大角咀店舖作收租　　　　
　　中基長壽科學（００７６７）授榮華藥業成香港非獨家銷售商　　　　
　　六福集團（００５９０）財年第四季整體同店銷售增長同比負８％　　
　　錦欣生殖（０１９５１）１﹒６億元增持深中醫院，溢價１１％發新股
　　喆麗控股（０２２０９）建機械人倉庫，２８７０萬元購系統和裝修　
　　諾輝健康（０６６０６）購兩結構性產品涉１﹒６億元　　　　　　　
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）主席黃成安售９﹒６４％股權予首席營運總監
　　星謙發展（００６４０）２７１９萬元購印尼土地，建製造設施　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　復星醫藥（０２１９６）新冠病毒抗原檢測試劑盒獲准內地推出　　　　
　　麗珠醫藥（０１５１３）新冠病毒抗原檢測試劑盒准上市　　　　　　　
　　歸創通橋（０２１９０）Ｈ股獎勵信託計劃暫累購逾１３６萬股　　　　
　　金風科技（０２２０８）１１５億人幣拓兩海上風電項目　　　　　　　
　　達豐設備（０２１５３）６４２０萬元採購中聯重科（０１１５７）機器
　　齊魯高速（０１５７６）累購５﹒５億人幣建行理財產品　　　　　　　
　　海爾智家（０６６９０）９８１萬人幣回購４１萬Ａ股　　　　　　　　
　　大唐新能源（０１７９８）３月發電量同比增１７％　　　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）發今年首期超短融券，籌６億人幣　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）醫小細胞肺癌產品獲孤兒藥資格　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　易居企業（０２０４８）票據交換要約終止，惟重組計劃獲正面支持　
　　滿地科技（０１４００）折讓２％發１０４５萬新股，籌２５１萬元　
　　合景泰富（０１８１３）３月預售額逾４５億人幣，同比減５６％　　
　　萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男４５萬元購１０２萬股
　　歌禮製藥（０１６７２）授利托那韋片內地經銷權予中國醫藥保健品　
　　安東油田（０３３３７）首季新訂單１６億人幣增２３％　　　　　　
　　旭輝控股（００８８４）８億人幣購接納要約本金７﹒８２億人幣票據
　　銀城國際（０１９０２）３月銷售額逾１３億人幣，同比跌５３％　　
　　金輝控股（０９９９３）３月銷售額３２億人幣，同比跌６５％　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　耶倫呼籲中國協助結束俄烏戰事，否則影響其國際地位
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　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　歐洲央行議息會前夕，歐元反彈美元回落
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　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　李克強要求穩定消費保物流暢通，加大出口退稅促進外貿
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　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　加拿大率先加息半厘並縮表，料美國聯儲局下月跟從
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　加密貨幣隨美股反
　　彈，比特幣重上４
　　１０００美元　　
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