《油金掠影》美石油產品需求升，油價揚逾３％，金價曾創一個月高

《經濟通通訊社１４日專訊》美國原油庫存大幅增加，同時當地石油產品消耗量上升，加上

內地逐步放寬疫情防控措施等利好消息，刺激國際油價連續第２日上升。

紐約期油升３﹒６３％，收報每桶１０４﹒２５美元；布蘭特期油就升３﹒９５％，收報每

桶１０８﹒７８美元。

美國能源信息署數據顯示，美國上星期原油庫存增加９３８﹒２萬桶，大幅高於市場預期增

加８６﹒３萬桶，汽油庫存就減少３６４﹒９萬桶，亦超出市場預期的減少３８﹒８萬桶。有分

析認為，美國原油庫存升幅超預期，或因美國釋出戰略石油儲備；至於汽油庫存減幅亦超預期，

反映需求仍強勁，有利油價。

另外，據報全球主要石油交易商將逐漸結束與俄羅斯營石油大型企業的貿易關係，此舉措或

令俄國石油出口減少。



＊ＣＰＩ創４０年高，帶動金價造好＊



美國周二公布的消費物價指數（ＣＰＩ）再創逾４０年新高，資金流入黃金市場對沖避險，

金價持續上升。紐約期金升０﹒４％，報每盎司１９８４﹒７美元；現貨金盤中曾創一個月高位

，最後升０﹒５１％，報每盎司１９７６﹒２美元。

市場分析認為，最新公布的ＣＰＩ令投資者關注通脹高企的問題，針對聯儲局加息的負面影

響關注度相對較微，消息帶動金價造好。

其他貴金屬方面，鈀金跌０﹒５％，報每盎司２３１４﹒４８美元；白銀升１﹒６％，報每

盎司２５﹒７４美元；鉑金就升１﹒９％，報每盎司９８４美元。（ｅｒ）

