《出旗制勝－麥穎儀》科技股走勢分化，阿里半日跌逾３％快手反彈

《出旗制勝》復活節假期前夕，港股窄幅整固，恒生指數本周持續於２１５００點附近上落

，成交額亦有所回落，上日（１３日）全日成交僅約１０００億元，而今日（１４日）半日成交

亦不足５００億，截至中午收市，僅升７９點，報２１４５４點。科技股走勢分化，其中快手

（０１０２４）上日升幅最為搶眼，為貢獻科指點數最多個股，相反阿里巴巴（０９９８８）則

全日窄幅整固，而今日更要逆市下挫３﹒６％。

再有消息傳出，１２隻中概股再被美國證交會納入「預定除牌名單」，被除牌憂慮仍未消除

。繼上周芒格旗下ＤａｉｌｙＪｏｕｒｎａｌ大幅減持阿里的消息後，今日據報中紀委直接調查

螞蟻集團，一連串消息或令阿里股價持續承壓。截至上日收市，阿里本周連續３日收於百元關口

以下，今早更要逆市跌３﹒６％，中午收報９８﹒５元。投資者如對後市看淡，或可留意阿里沽

１１４３２，行使價８５元，實際槓桿２﹒７倍，引伸波幅６６﹒５％，換股比率５０兌１，

２０２２年０９月２９日到期。相反，想趁低吸納的話，亦可留意阿里購２５８３３，行使價

１２２﹒１元，實際槓桿６﹒４倍，引伸波幅５４﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年

０７月２８日到期。

。 日前內地重啟遊戲版號審批，４５款網遊獲批，雖然沒有包括騰訊（００７００）、網易

（０９９９９）及嗶哩嗶哩（０９６２６）旗下遊戲，但市場仍普遍認為這或意味著互聯網行業

監管出現轉捩點。而繼周二（１２日）一眾網游股帶領大市造好後，嗶哩嗶哩上日低開逾８％，

其後跌幅持續收窄，今日早段更反彈近２％。投資者如想繼續趁低部署好倉，或可留意嗶哩購

２２３０２，行使價３０８元，實際槓桿１﹒７倍，引伸波幅１０３﹒９％，換股比率５００兌

１，２０２３年０９月２８日到期。

另外，同屬視頻股的快手近期走勢則與嗶哩嗶哩不同，其股價近期積弱，周二曾一度跌逾

１２％，見五連跌，五日累計跌逾２３％，更見３月１５日以來低位，但上日股價反彈飆升，跑

贏大市，今日承接上日升勢再升逾１％，中午收報６４﹒７５元。截至周三，從過去５日輪證資

金流來看，其過去５日樂觀情緒資金流佔比近八成，累積資金流高達５６８０萬元。投資者如傾

向部署反彈，或可留意快手購１９４５０，行使價８５元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅７７％

，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎

儀》



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