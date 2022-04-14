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即市新聞

14/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》耐心等候中長線入市良機

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。經過早前一輪急速反彈後，港股於高位的回跌動力逐步增強。大市跌抵首個量
度跌幅目標後，好淡雙方於入市態度上都變得非常審慎；好友因然希望立即重展攻勢，卻憂慮大
市需先跌至更低的水平調整，然後才有力正式回升。這個時候，好淡雙方於實力上不相伯仲，投
資者不應主觀地看市，認定後市的必然方向，從而入市圖利。
　　復活節長假期將至，一般而言，交投會較為淡靜，不過，大戶很多時會於這段時間興風作浪
，或悄悄地進行部署，於假後復市時大舉急攻，將對手殺個措手不及。作為散戶投資者，現時只
動用一半資金中長線持貨，靜觀其變，耐心等候入市增持現貨的良機。筆者一向認為，於市況不
明朗的時候過早入市買貨，等候不一定會出現的升市，並不明智。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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