《窩輪匯智－劉嘉輝》實際槓桿並非入場單一指標，須考慮其他因素

《窩輪匯智》復活節假期前港股只有四日市，恒指的波動性及大市交投進一步縮減，整體觀

望氣氛濃厚，反映後市波動性預期的恒指波幅指數周四亦跌至本周低位收市。

隨著引伸波幅回落，投資者或會發現，若與高引伸波幅市況比較，其他條件不變下，同一隻

輪證的「實際槓桿」會較早前為高。不過，大家可不要單純看槓桿回升便貿然以高槓桿證入場，

因為在不少情況下，實際槓桿未必能完全反映輪證的特性。

參考一對輪證的實際例子，分別為恆指認沽證２９７７０及２８６９１，到期日為６月２９

日及４月２８日，行使價為２２７７８點及２４７７８點，兌換比為７０００對１及８８００對

１。

若我們以上一個大跌浪為例，大市由２月１８日的近２４４００點至３月１５日下調至

１８３００點附近，這段走勢恒指蒸發近四分之一。若在２月１８日當天打算入場，２９７７０

的價外水平為６﹒３％，而２８６９１則為輕微價內，實際槓桿約９倍及１０倍。

若當時單純以高槓桿證入場，便會選擇了２８６９１。但最終又是否選對產品，提供最大利

潤呢？實際上，港股急跌這段期間，２９７７０及２８６９１的累計升幅分別為４６２％及

３８０％，即是說本身較低槓桿的一隻，升幅竟較高槓桿的一隻更大。為何會這樣？

實際槓桿的算式是 ｛資產價格╱（輪價Ｘ兌換比）｝ Ｘ 對沖值。在２月１８日入場的

時候，由於２９７７０較價外對沖值較低，計算出來的實際槓桿便自然較２８６９１低。然而當

大市跌幅夠大，令２９７７０的價外程度收窄，對沖值急增帶動價外證的實際槓桿後來居上，最

終輪證回報跑贏原先較高實際槓桿的２９７７０，此為看對市況時價外證所展現的爆發力。

順帶一提，實際槓桿亦會受時間損耗程度不同，及不同輪證的行使價相應引伸波幅或會不同

等多種因素影響。由此可見，投資者入場前參考的實際槓桿，只能作為選證時其中一個參考，還

應比較輪證的價外程度、年期及引伸波幅等等作全盤的考慮。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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