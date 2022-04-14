《缸邊隨筆－石鏡泉》煤炭股最亮麗

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１８；下跌板塊：１５。



至４：３０收，上升板塊：２３；下跌板塊：１０。



昨市大市成交：１００２﹒０９億元；昨市期指成交：９０７６８張。



前市大市成交：１２８３﹒５３億元；前市期指成交：１２８２９２張。



昨市先跌後升，上升板塊在午後擴大，但期指就反見自高位回下，這可能啟示，一些能推動

指數的成分股，在昨市下半場，已悄然回下，這可是大戶靜靜出貨？今日知。



騰訊（００７００）昨午２時，高見３７９元，收３７３﹒６元。



阿里巴巴（０９９８８）昨午２時，高見９９﹒５元，收９８﹒５元。



昨市表現最亮麗的是煤炭板塊，整體上升５﹒０９％。中午時，此板塊仍只上升２﹒８８％

的，前市此板塊成交１８﹒６５億，佔前市成交１﹒４５％，昨市此板塊成交增至２３﹒７４億

，佔昨市成交２﹒３７％，昨市主動買盤佔６１％。



昨市煤炭如是，黃金及貴金屬、一般金屬及礦石、石油及天然氣也如是，這些板塊都是昨市

升市中跑贏者。



這說明甚麼？通脹期，揸舊炭，好過揸科幻。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

