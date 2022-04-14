《盤後部署》中央表明要適時降準，恒指下周有望重上２１７００

《經濟通通訊社１４日專訊》港股在復活節假期前一天造好，高開８８點報２１４６３，中

段曾經輕微下跌，但很快重拾升勢，午後曾升逾２００點。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，指適時運用降準等貨幣政策工具，個別板塊受

消息刺激而炒上。汽車股方面，比亞迪（０１２１１）升４﹒７２％，報２３９﹒８元；吉利

（００１７５）更加升５﹒１７％，報１１﹒８元；「蔚小理」升逾３％，當中小鵬

（０９８６８）表現最好，升５﹒８１％，報１０９﹒３元。內房股方面，中海外

（００６８８）升３﹒４３％，報２７﹒１５元；龍湖（００９６０）、潤地（０１１０９）升

逾１％；碧桂園（０２００７）及碧服（０６０９８）都分別升４﹒２４％及６﹒４７％。

內地逐步放寬疫情防控措施，餐飲股繼續上升。海底撈（０６８６２）升逾一成，報

１６﹒１６元，為全日表現最佳藍籌；九毛九（０９９２２）升７﹒１９％，報１６﹒７元；百

勝中國（０９９８７）就升３﹒８５％，報３２９﹒２元。

恒生指數收報２１５１８，升１４３點或升０﹒６７％，主板成交９８９﹒０９億元。國企

指數報７３８５，升７０點或升０﹒９７％。恒生科技指數報４３２０，升５１點或升

１﹒２０％。

內地股市亦造好。上證綜合指數報３２２５，升３８點或升１﹒２２％，成交

４０１１﹒９２億元人民幣。深證成份指數報１１７１４，升１４６點或升１﹒２７％，成交

２２４３﹒６５億元人民幣。



＊中央ＭＬＦ消息或續推港股升＊



恒指連升３日，但３日升幅都不足２００點。從日線圖上，留意到港股走勢正逐步向上收復

本周一（１１日）逾６００點的急跌，而２０天線正逐步收穿下行當中的１０天線，ＭＡＣＤ牛

差距仍未擴闊，再看今天成交又少於１０００億元至９８９﹒１億元，估計市場投資者部署仍較

謹慎，惟中央將於明日公布ＭＬＦ，市場預期會下調利率，相信有望帶動港股下周初進一步升至

４月１１日急跌的高位２１７００點水平，板塊部署上仍可留意中央點名提到的汽車股。

（ｅｒ）



