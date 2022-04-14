【俄烏開戰】俄軍莫斯科號導彈巡洋艦疑被烏軍導彈擊中起火

《經濟通通訊社１４日專訊》俄軍主力戰艦莫斯科號導彈巡洋艦（Ｍｏｓｋｖａ），周三在
烏克蘭對開海域發生大火，並引爆彈藥庫，損毀嚴重，需全員撤離。
烏克蘭軍方指，烏軍在南部沿海城市敖德薩，使用一組海王星反艦導彈，成功擊成莫斯科號
２次。俄羅斯國防部承認莫斯科號發生嚴重火災，正調查起火原因，沒有公布傷亡情況。莫斯科
號１９７９年服役，今年２月以來一直在黑海執行海上封鎖任務。（ｊｆ）
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