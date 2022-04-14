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14/04/2022 11:14

【外圍經濟】南韓央行加息至１﹒５厘，壓抑通脹成各國共識

　　《經濟通通訊社１４日專訊》繼新西蘭和加拿大之後，南韓央行周四亦宣布加息，上調２５
個基點至１﹒５厘，顯示打擊通脹已成各國央行共識。南韓３月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年
升４﹒１％，是１０年來最高。南韓自去年８月起已３度加息，而在上一次２月議息會上決定按
兵不動。（ｊｆ）

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