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14/04/2022 17:28

《台股攻略－黃振宇》金融股下挫，拖累台股表現

　　《台股攻略》美股反彈，台股今日（１４日）早段高開，其後一度升至１７３７４點，惟大
價股表現失色，金融股下挫，拖累指數收市倒跌５６點，收１７２４６點，成交金額為
２５４４﹒１２億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出４﹒２３億元。
　　電子權值股台積電受惠高效能運算（ＨＰＣ）及車用需求強勁，首季總收入達１７５﹒７億
美元，按年增３６％，早段股價一度升至５７８元，收５７３元無起跌；大立光同日公布首季純
利５５﹒１３億元，每股盈利４１﹒３元，創近５季新高，股價收１６４５元，升０﹒９％；國
巨升１﹒３％，研華升２﹒４％，聯發科跌２﹒２％。大價股方面，信驊升１﹒７％，收
３３２５元；矽力－ＫＹ升４﹒７％，收２９１０元；富邦媒及緯穎則分別下跌２﹒８％及
１﹒３％，共同失守千元關口。近來上揚的金融股，今日重挫，玉山金跌５﹒４％，兆豐金及臺
企銀均跌超過４％，第一金、華南金、彰銀及中信金等跌超過２％，金控雙雄的國泰金及富邦金
亦跌１％。上市金融類股指數重挫２﹒４％，失守１９００點。航運股方面，航空雙雄受惠解封
概念，長榮航升６％，華航升２﹒３％。貨櫃三雄的長榮、陽明及萬海均跌１％至２％。散裝航
運股慧洋－ＫＹ、裕民、四維航及新興均升１％至３％。
　　美聯儲局加息縮表計劃，雖有助降低通脹，但股市震盪下跌在所難免，暫時留意１７０００
點支持。投資方面，建議宜選股不選市，由於電子權值股的台積電及大立光的首季業績造好，可
關注電子股有望築底回升，另外亦可留意將受惠通關措施的航空股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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