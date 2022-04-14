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即市新聞

14/04/2022 10:56

《窩輪豪情－梁業豪》國指期貨還有多大上升空間？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材
料業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、康師傅（００３２２）與紫金礦業（０２８９９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選商湯（０００２０）、友邦保險（０１２９９）與匯控（００００５）。
　　港股開市後的升勢強差人意，看來，好友大戶於長假期前並不急於進攻。國指期貨小時圖上
，價位只曾高見７４０２，好淡雙方現於保歷加通道頂部附近爭持。通道有勢擴闊，有助價位反
覆再升。７５１８為即市阻力位，好友須攻佔該關口，才具條件挑戰７６８９╱７７８２阻力。
現時５個主要技術分析指數皆屬利好，即市支持位已上移至７３１０。此外，自本月４日高位
７７８２起跌幅的０﹒５倍╱０﹒６１８倍反彈水平為７４４９╱７５２７，會是好友的下站進
攻目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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