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即市新聞

14/04/2022 08:57

【虛幣世界】加密貨幣隨美股反彈，比特幣重上４１０００美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股受公司公布業績利好而反彈，其中納斯達克指數升超
過２％，加密貨幣一同回升，比特幣重上４１０００美元水平，以太幣亦升上３１００美元。
Ｃｒｙｔｐｏ　Ｆｉｎａｎｃｅ　ＡＧ交易主管Ｍｉｋｅ　Ｓｃｈｗｉｔａｌｌａ於媒體上表示
，目前市場交易較為悶靜，似乎市場對於加密貨幣的交易逐漸失去興趣，特別在媒體上能夠反映

　　另外，中印兩國目前正打擊ＮＦＴ行業發展，其中內地三大機構：互聯網金融協會、中國銀
行業協會和中國證券業協會宣布，希望可以壓抑ＮＦＴ製成證券化的趨勢，並限制其非法的金融
活動風險，並強調ＮＦＴ不是證券或貴金屬等基礎資產，聲明還呼籲消費者保護自己，樹立「正
確的消費觀念」。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４１１７６﹒７９（美元．下同），升０﹒０７％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３１２１﹒２７元，升０﹒１０％；艾達幣報０﹒９７２０元，跌
０﹒２１％；瑞波幣報０﹒７２７３元，升０﹒５７％。（ｕｌ）

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