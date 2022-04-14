《談國論企－黎偉成》出口３月份穩增進口稍縮受困世經

《談國論企》中國的進出口在２０２２年３月份有頗明顯放慢，乃受困製造業過去幾個月以

出口新訂單為主的新訂單持續縮減衍生之象。歐美疫情反覆惡化，經濟社會險象環生，加上美國

在推手弄出烏克蘭戰事至今仍不斷添油撥風，和聯邦儲備局在美通脹飆升之壓得加大收緊貨幣政

策，相信世界政經短、中長期都會受困日甚，故中國的外貿難免受到越來越多利淡影響。中國力

推全國統一大市場的政策，刺激內需和內部新生力量，料能力保國民經濟穩中有進發展；但以上

海為主的疫情不可忽視，須盡快動態清零。



＊高技術出口高增長進口受困商品漲價＊



來自中國國家統計局所發布的最新數字，中國的進出口貿易總額於２０２２年３月份達

３﹒２萬億元，同心只是增長５﹒８％，使１－３月份組成的一季度累計９﹒４１萬億元的

１０﹒７％升幅，即使較１－２月份所增的１３﹒３％為低，尚可接受之因，乃：

最是重要的，為（一）出口即使增長有所放慢，但情況不差，即（Ｉ）升幅收窄幅度還可以

：於２０２２年３月份達１﹒７５３萬億元的同比增長仍達雙位數之１２﹒９％，使一季度累計

５﹒５２萬億元同比增長１３﹒４％，較１－２月份的１３﹒６％升幅稍低０﹒２個百分點。

此象比預期要好一點，因中國製造業經理採購指數ＰＭＩ中之出口新訂單指數，於２０２２

年３月跌至臨界點之下的４７﹒２，環比回落１﹒８個百分點，加上２月份４９環比升０﹒６個

百分點和１月份升０﹒３個百分點僅為４８﹒７，反映出製造業首季在境外的接單情況存困不輕

。此因美國以至歐亞若干國家採取「躺平主義」，遂重啟經濟後，疫情不斷加速惡化，當地的進

口商減低訂貨顯憂，對包括中國在內的各地出口商的訂單，當然有相當重大的負面影響。但中國

的出口還能夠穩增，不錯。

須特別指出者，乃（ＩＩ）中國的出口仍然以資本密集商品為主，使一般貿易項的出口於

２０２２年３月份所達１﹒０９萬億元同比增長１８﹒９％，使１－３月份累計３﹒２７萬億元

同比增長１７﹒９％，較１－２月份的１７﹒４％升幅要高０﹒５個百分點。其中，機電產品出

口於一季度累計３﹒０５萬億元同比增長９﹒８％，通用機械設備增１５﹒７％，集成電路升

２０﹒８％等，可見中國多年來力促高技術研發和商品的政策，即使在世界經濟低潮仍有相當強

烈的競爭力。

但國際政治經濟甚至惡疫情況，令中國的對外貿易確有不可忽視的壓力，如（二）主要貿易

夥伴的雙邊貿易，確有一定程度的壓力：（Ｉ）與東盟的雙邊貿易於１－３月份達１﹒３５萬億

元升幅即使只為８﹒４％，但輸華商品６０００﹒２億元上升６﹒６％，為少有之增，遂重新成

為中國最大的貿易夥伴。（２）對歐盟的進出口額度國家１﹒３１萬億元同比增長１０﹒２％，

卻低於１－２月的１２﹒４％，因輸華商品４４７４﹒２億元，減少６％。（３）跌至第三位的

美國，進出口於２０２２年１－３月份累計１﹒１８萬億元同比增長９﹒９％，略高於１－２月

份的９﹒７％，其中中國對美的出口８８４０﹒５億元增１４﹒３％，但（ｉｉ）進口美國貨

２９９３﹒６億元跌１﹒３％。「混世魔王」特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和壓

華之效，拜登保特朗普劣策，結果仍是要依靠中國的商品支持美國民生所需。



＊中俄雙邊貿易一季度增長高於對亞歐美＊



另一個重大問題，為（三）中國的進口，於２０２２年３月份１﹒４５萬億元，同比減少

１﹒７％，使１－３月份４﹒１８９萬億元的升幅收窄為７﹒５％，而１－２月份尚可增

１２﹒９％。相信其中主要「負面」因素，為烏局進一步推高國際商品價格，使中國進口的

（ｉ）鐵礦砂，於首季的進口量２﹒６８億噸同比減少５﹒２％，進口均價於２０２２年１－２

月份每噸達６６６﹒９元，同比飆升凡３６。％之普。其他主要能源資源項目，亦有此困

（ｉｉ）原油進口量期內１﹒２７８萬噸比上年同期減少８﹒１％，（ｉｉｉ）天然氣進口量

２７８１﹒７萬噸，同比增減少５﹒１％。（ｉｖ）煤進口量５１８１﹒２億噸同比大幅減少

２４﹒２％。

要狠狠地指罵的，是（四）有國際媒體，居然就中國對俄羅斯的出口，於２０２２年３月出

現減少，便以此作為烏局問題「做文章」，肯定是完完全全缺乏理性之妄言。誰都知道，「陰毒

王」拜登於２０２２年３月份推手搞個烏戰之局，故中國對俄的出口即使在３月份有所減少，也

都不會是受烏局影響，寫此篇東西者肯定不是好東西！

至於中俄於２０２２年一季度的雙邊貿易，進出口２４３０﹒３億元同比增長２６﹒２％，

其中中國對俄出口１０４７﹒３億元增２３﹒７％，進口１３８３億元則升２８﹒４％，升幅比

東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴都要大，有甚麼問題？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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