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14/04/2022 09:46

《異動股》比亞迪升近４％，國務院指各地不得新增汽車限購措施

　　《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒９３％，報２３８元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒７９％。該股成交約１４１萬股，涉資３﹒３５億元
。Ａ股（深：００２５９４）現價２４３﹒２７元人民幣，升６﹒２７元人民幣，或升
２﹒６５％，成交７﹒０３億元人民幣，涉及２８９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２５﹒６２％

　　國務院總理李克強４月１３日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，其中擴
大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車
、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。同時支持新
能源汽車消費。
　　車股利好炒上；吉利（００１７５）升３﹒７４％，報１１﹒６４元；長汽（０２３３３）
升３﹒２％，報１１﹒６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅９﹒８５％；廣汽
（０２２３８）升３﹒５４％，報６﹒７３元。
　　新能源汽車股升幅更甚；小鵬汽車（０９８６８）升５﹒８１％，報１０９﹒３元；蔚來－
ＳＷ（０９８６６）升５﹒５１％，報１６２﹒７元；理想汽車（０２０１５）升４﹒２７％，
報１０３﹒７元。
　　現時，恒生指數報２１４３７，升６２點或升０﹒２９％，主板成交１１６﹒３３億元。國
企指數報７３６３，升４８點或升０﹒６６％。恒生科技指數報４２９９，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２１４２４，升１１３點，低水１３點。即月國指期貨報７３５９，升６５點
，低水４點。即月科指期貨新報４２９９，升４３點，高水２１點。
　　上證綜合指數報３２０７，升２１點或升０﹒６６％，成交５８７﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６６０，升９２點或升０﹒８０％，成交７５２﹒７３億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　２３８﹒００元　升３﹒９３％
　　吉利（００１７５）　　　　　１１﹒６４元　升３﹒７４％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１１﹒６０元　升３﹒２０％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　１０９﹒３０元　升５﹒８１％
　　蔚來－ＳＷ（０９８６６）　１６２﹒７０元　升５﹒５１％
　　理想汽車（０２０１５）　　１０３﹒７０元　升４﹒２７％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　　６﹒７３元　升３﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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