《異動股》比亞迪升近４％，國務院指各地不得新增汽車限購措施

《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒９３％，報２３８元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒７９％。該股成交約１４１萬股，涉資３﹒３５億元
。Ａ股（深：００２５９４）現價２４３﹒２７元人民幣，升６﹒２７元人民幣，或升
２﹒６５％，成交７﹒０３億元人民幣，涉及２８９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２５﹒６２％
。
國務院總理李克強４月１３日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，其中擴
大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車
、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。同時支持新
能源汽車消費。
車股利好炒上；吉利（００１７５）升３﹒７４％，報１１﹒６４元；長汽（０２３３３）
升３﹒２％，報１１﹒６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅９﹒８５％；廣汽
（０２２３８）升３﹒５４％，報６﹒７３元。
新能源汽車股升幅更甚；小鵬汽車（０９８６８）升５﹒８１％，報１０９﹒３元；蔚來－
ＳＷ（０９８６６）升５﹒５１％，報１６２﹒７元；理想汽車（０２０１５）升４﹒２７％，
報１０３﹒７元。
現時，恒生指數報２１４３７，升６２點或升０﹒２９％，主板成交１１６﹒３３億元。國
企指數報７３６３，升４８點或升０﹒６６％。恒生科技指數報４２９９，升３０點或升
０﹒７１％。
即月期指新報２１４２４，升１１３點，低水１３點。即月國指期貨報７３５９，升６５點
，低水４點。即月科指期貨新報４２９９，升４３點，高水２１點。
上證綜合指數報３２０７，升２１點或升０﹒６６％，成交５８７﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１１６６０，升９２點或升０﹒８０％，成交７５２﹒７３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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比亞迪（０１２１１） ２３８﹒００元 升３﹒９３％
吉利（００１７５） １１﹒６４元 升３﹒７４％
長汽（０２３３３） １１﹒６０元 升３﹒２０％
小鵬汽車（０９８６８） １０９﹒３０元 升５﹒８１％
蔚來－ＳＷ（０９８６６） １６２﹒７０元 升５﹒５１％
理想汽車（０２０１５） １０３﹒７０元 升４﹒２７％
廣汽（０２２３８） ６﹒７３元 升３﹒５４％
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（ｈｃ）
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