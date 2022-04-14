《午市前瞻》利差倒掛料內地降準不降息，專家指恒指下行風險較大

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收市報２１４５３，升７９點或０﹒３７％，主

板成交４９１﹒０４億元。恒生中國企業指數報７３６３，升４８點或０﹒６６％。恒生科技指

數報４３０８，升３９點或０﹒９４％。



＊曾永堅：市場不缺水，降準效用細＊



國務院常務會議預告放水，稱「要適時運用降準等貨幣政策工具」，更指要鼓勵撥備水平較

高的銀行有序降低撥備率，但內銀股今日未見買興。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社

》表示，預期人行降準對港股市場刺激有限，除因市場早已有所預期外，憧憬降準通常背後意味

降息預期，但早前中美債市利差倒掛削弱此一預期，因再進一步降息將推動資金外流，故今次降

準不降息的預期難令市場氣氛熱烈。

此外，曾永堅以內地３月份借貸數據觀察，分析現時市場資金流動性充裕，降準後的實際效

用並不大，只能具消息面上的利好作用。他反指現時市場更為關注內地的宏觀經濟數據，以至內

地城市疫情發展，相關數字將對投資者信心有主導作用。

故此，曾永堅對內銀股有保留，指降準作用不大，加上內地房企債務問題仍未能正式解決，

認為內銀股難有較大升幅，不建議吸納。



＊恒指下半月將反覆下試２０６００＊



曾永堅補充指，外圍方面市場亦關注美國通脹情況，能源、商品及農產品價格仍受俄烏局勢

影響，短期內或會惡化通脹。他指出，若西方對俄制裁進一步加劇，甚至出現其他政治動作如芬

蘭或會加入北約，將刺激局勢惡化。受外圍因素拖累，曾永堅預期恒指反彈動力將會受限，下行

風險加大，或反覆回落至２０６００水平以回補３月份的上升裂口。（ｈｃ）

