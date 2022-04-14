  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2022 12:45

《午市前瞻》利差倒掛料內地降準不降息，專家指恒指下行風險較大

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收市報２１４５３，升７９點或０﹒３７％，主
板成交４９１﹒０４億元。恒生中國企業指數報７３６３，升４８點或０﹒６６％。恒生科技指
數報４３０８，升３９點或０﹒９４％。　

＊曾永堅：市場不缺水，降準效用細＊

　　國務院常務會議預告放水，稱「要適時運用降準等貨幣政策工具」，更指要鼓勵撥備水平較
高的銀行有序降低撥備率，但內銀股今日未見買興。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社
》表示，預期人行降準對港股市場刺激有限，除因市場早已有所預期外，憧憬降準通常背後意味
降息預期，但早前中美債市利差倒掛削弱此一預期，因再進一步降息將推動資金外流，故今次降
準不降息的預期難令市場氣氛熱烈。
　　此外，曾永堅以內地３月份借貸數據觀察，分析現時市場資金流動性充裕，降準後的實際效
用並不大，只能具消息面上的利好作用。他反指現時市場更為關注內地的宏觀經濟數據，以至內
地城市疫情發展，相關數字將對投資者信心有主導作用。
　　故此，曾永堅對內銀股有保留，指降準作用不大，加上內地房企債務問題仍未能正式解決，
認為內銀股難有較大升幅，不建議吸納。

＊恒指下半月將反覆下試２０６００＊

　　曾永堅補充指，外圍方面市場亦關注美國通脹情況，能源、商品及農產品價格仍受俄烏局勢
影響，短期內或會惡化通脹。他指出，若西方對俄制裁進一步加劇，甚至出現其他政治動作如芬
蘭或會加入北約，將刺激局勢惡化。受外圍因素拖累，曾永堅預期恒指反彈動力將會受限，下行
風險加大，或反覆回落至２０６００水平以回補３月份的上升裂口。（ｈｃ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/04/2022
國策支持新能源車消費　車股普遍上升比亞迪飆半成
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
香港要聞14/04/2022
【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時　每枱最多4人
大行報告14/04/2022
【大行炒D乜】麥格理評京東　縱降目標仍然牛
開市Good Morning14/04/2022
林家亨料港股將受惠A股反彈　假期前伺機部署汽車股
財經熱話14/04/2022
【虛幣世界】加密貨幣隨美股反彈，比特幣重上41000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金