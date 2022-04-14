【譚新強專訪】免檢通關至少明年，香港未見Ｅｘｉｔ　Ｐｌａｎ

《經濟通通訊社記者俞瑾１４日報道》香港亡魂近萬、上海全城淪陷－－面對兩大反面教材
，想討論中國應否效仿西方與病毒共存，現階段無疑是「江湖不知廟堂之高」。
中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，香港「控疫壓倒一切」，
相當於跟內地「堅持底線思維」統一口徑；預期免檢疫與外國通關至少需待明年，跟內地通關同
樣要「癡癡地等」。
＊拒西方ｍＲＮＡ疫苗，或有三重考慮＊
新冠全球大流行進入第三年，當歐美、東南亞齊齊選擇開放共存，內地本土疫情卻步入最嚴
峻時刻；官方近日「堅持動態清零」、「以快打快封城」愈見強硬。譚新強就此直言，「時間愈
拖愈長，重開（國境）可能以年計數。」而基於香港抗疫政策正與內地看齊，他預計，免檢疫與
外國通關至少需待明年，至於跟內地通關，「某種程度更複雜」。
眼見本土疫情遍地開花，本就放緩的經濟增長百上加斤，何解內地寧願選擇極端封城手段，
也拒向輝瑞、莫德納等訂購防止Ｏｍｉｃｒｏｎ感染可高達９０％的ｍＲＮＡ潛在疫苗？他認為
可能的解釋有三：一是不希望如此重要物資依靠西方，選擇自己慢慢研究；二是認為ｍＲＮＡ疫
苗長遠副作用未知，寧願不用；三是現時開放或致死亡至少數十萬計，中國人關心家人、愛惜長
者（如現時採取西方模式，長者易染疫甚至死亡），相當部分人支持繼續封關。
他並留意到，上海在每日疫情通報時，將病例分為本土確診、無症狀感染，又細分閉環隔離
管控或風險人群核酸篩查發現，「集中看是想控制數字在低位」，似間接佐證中國拒絕躺平。
＊底線思維之下，抗疫仍壓倒一切＊
中國工程院院士鍾南山最近稱，第三針「混打」大幅提高疫苗預防感染率。那麼，兩針
接種率逾８５％、近３００萬人已接種第三針（相當部分為ｍＲＮＡ混打）的香港，有無條件效
仿新加坡實施免檢疫入境？譚新強認為，新加坡接種率及院舍管理皆優於香港，更重要的是一早
有Ｅｘｉｔ ｐｌａｎ，但香港至今都無，「沒有ｅｘｉｔ ｐｌａｎ本身就一個計劃」。
他續指，香港首季經濟面臨收縮，邏輯上大家都知道應該改變政策，「但事實上未見到。」
７月１日特區政府換屆後又如何？譚新強認為，下屆特首大熱李家超正正代表中央的底線思維，
倘若屆時第五波仍未平息，最優先仍將是「抗疫壓倒一切」。
他慨嘆，為了統一思維，唯有繼續等，「等到通了內地關，才通國際關，但幾時可以跟內地
通關？不知。」他慨嘆，香港過去引以為傲的ＩＰＯ集資額、機場載客量、星級餐廳等，都或歸
於平淡，「我希望自己是錯。」
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