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14/04/2022 18:05

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒４億人幣，買騰訊沽工行

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開８８點，報２１４６３點。最高升２１３點報
２１５８７點，最低跌１５點報２１３５８點。恒指收報２１５１８點，升１４３點或
０﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒４億元人民幣，減少４６﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交９８９﹒０９億元減少１﹒３％。其中港股通成交２３８﹒６億元，佔總成交
２４﹒１％。

＊李克強：適時運用降準等工具＊

　　國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平
較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟支
持力度。市場對於人行即將降準或降息的呼聲很高，１５日或就是最近的政策觀察窗口，人行可
能通過降準置換ＭＬＦ。
　　騰訊控股升０﹒２１％報３７４﹒４元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油升
０﹒８７％報１１﹒５６元，北水淨買入５﹒１億元；美團升０﹒７１％報１５５﹒２元，北水
淨買入２﹒８億元。
　　工商銀行無升跌報４﹒７５元，北水淨賣出２﹒７億元；建設銀行無升跌報５﹒８６元，北
水淨賣出２﹒５億元；李寧升５﹒７％報６３﹒９５元，北水淨賣出１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒２０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒１２
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒７６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　２﹒２６
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒７１
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒５５
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒３９
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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