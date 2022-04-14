【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒４億人幣，買騰訊沽工行

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開８８點，報２１４６３點。最高升２１３點報

２１５８７點，最低跌１５點報２１３５８點。恒指收報２１５１８點，升１４３點或

０﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒４億元人民幣，減少４６﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）。

主板成交９８９﹒０９億元減少１﹒３％。其中港股通成交２３８﹒６億元，佔總成交

２４﹒１％。



＊李克強：適時運用降準等工具＊



國務院總理李克強１３日主持召開國務院常務會議指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平

較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟支

持力度。市場對於人行即將降準或降息的呼聲很高，１５日或就是最近的政策觀察窗口，人行可

能通過降準置換ＭＬＦ。

騰訊控股升０﹒２１％報３７４﹒４元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油升

０﹒８７％報１１﹒５６元，北水淨買入５﹒１億元；美團升０﹒７１％報１５５﹒２元，北水

淨買入２﹒８億元。

工商銀行無升跌報４﹒７５元，北水淨賣出２﹒７億元；建設銀行無升跌報５﹒８６元，北

水淨賣出２﹒５億元；李寧升５﹒７％報６３﹒９５元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒２０

中國海洋石油 （００８８３） ５﹒１２

美團 （０３６９０） ２﹒７６

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２６

中國海外發展 （００６８８） １﹒２４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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工商銀行 （０１３９８） －２﹒７１

建設銀行 （００９３９） －２﹒５５

李寧 （０２３３１） －１﹒３９

中芯國際 （００９８１） －０﹒４７

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