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14/04/2022 15:38

《美元走勢－羅明立》美匯初步支持位於２０天線的９９﹒０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２５﹒３３　１２５﹒５９　１２５﹒１０
　　歐元╱美元　１﹒０９１７　１﹒０９２３　１﹒０８８３
　　英鎊╱美元　１﹒３１４３　１﹒３１４５　１﹒３１３２
　　美元╱瑞郎　０﹒９３３０　０﹒９３５３　０﹒９３２４
　　美元╱港元　７﹒８３９４　７﹒８４００　７﹒８３８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期三（１３日）美英分別公布通脹數據，英３月消費物價指數按年由
６﹒２％升至７％，當地經濟學家估計有機會升至９％。美國３月ＰＰＩ按年由１０％升至
１１﹒２％，環球將繼續面對通脹威脅。加拿大央行昨日議息後上調利率０﹒５％至１％，調高
今年的通脹預測，表示當地進入需求過剩，勞工緊張的狀況，估計中性利率為２﹒２５％，有需
要繼續加息，美元兌加元由１﹒２６７０回落超過１００點。
　　美匯指數從高位回落，普京稱俄烏談判已經陷入僵局，美匯升至１００﹒５０掉頭下跌，初
步支持位於２０天線的９９﹒００，短線有調整可能。
　　市場預計歐洲央行今晚（１４日）會議將維持利率不變，但歐洲央行行長拉加德或會發表更
鷹派的言論，暗示今年稍後時候會加息息。歐元再次在１﹒０８回升至１﹒０９，初步阻力
１﹒０９４０╱６０。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０９３５　１﹒０８５０　１﹒０９７５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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