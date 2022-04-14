《美元走勢－羅明立》美匯初步支持位於２０天線的９９﹒０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２５﹒３３ １２５﹒５９ １２５﹒１０

歐元╱美元 １﹒０９１７ １﹒０９２３ １﹒０８８３

英鎊╱美元 １﹒３１４３ １﹒３１４５ １﹒３１３２

美元╱瑞郎 ０﹒９３３０ ０﹒９３５３ ０﹒９３２４

美元╱港元 ７﹒８３９４ ７﹒８４００ ７﹒８３８１

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《美元走勢》星期三（１３日）美英分別公布通脹數據，英３月消費物價指數按年由

６﹒２％升至７％，當地經濟學家估計有機會升至９％。美國３月ＰＰＩ按年由１０％升至

１１﹒２％，環球將繼續面對通脹威脅。加拿大央行昨日議息後上調利率０﹒５％至１％，調高

今年的通脹預測，表示當地進入需求過剩，勞工緊張的狀況，估計中性利率為２﹒２５％，有需

要繼續加息，美元兌加元由１﹒２６７０回落超過１００點。

美匯指數從高位回落，普京稱俄烏談判已經陷入僵局，美匯升至１００﹒５０掉頭下跌，初

步支持位於２０天線的９９﹒００，短線有調整可能。

市場預計歐洲央行今晚（１４日）會議將維持利率不變，但歐洲央行行長拉加德或會發表更

鷹派的言論，暗示今年稍後時候會加息息。歐元再次在１﹒０８回升至１﹒０９，初步阻力

１﹒０９４０╱６０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０９３５ １﹒０８５０ １﹒０９７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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