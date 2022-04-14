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14/04/2022 10:26

【國安立法】許正宇冀今年就規管眾籌法例諮詢公眾

　　《經濟通通訊社１４日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表財庫論網誌指，香港目前沒
有專門規管眾籌的法例，也沒有特定政府部門對此作出規管，社會一直有意見認為政府應制定適
用的法例及規管安排，讓正當的眾籌活動「有法可依」，同時打擊違法行為，而專門制定適用法
例以規管眾籌，涉及複雜的政策及執行考慮，例如涵蓋的活動範圍、是否需要設定資金門檻及負
責監管及執法的機構等。他希望於今年諮詢公眾，收集意見以開展下一步的具體立法工作。

＊需杜絕任何人以眾籌手段危害國安＊

　　許正宇認為，需要重點防範及打擊的是以眾籌方式募集資金，策劃危害國家安全活動的違法
行為，有需要制定適當的規管制度，杜絕任何人或組織直接或間接以眾籌手段為危害國家安全活
動籌集資金，亦須切斷逃亡海外不法分子在香港的眾籌資金鏈。
　　為了應對風險，他初步認為需要制定專門適用於眾籌的法例及規管安排，以下幾個想法值得
作進一步考慮：在港營運的眾籌平台是否須獲得牌照或進行登記，並對在平台上募集資金的項目
進行盡職審查？資金募集者在進行眾籌活動前是否須進行登記或獲得許可，並向資金提供者作出
清晰、準確及公平的披露及匯報？如何建立一套匯報制度，識別及舉報可疑交易，以防範危害國
家安全、洗錢及恐怖分子資金籌集等各種違法行為的風險？（ｃｗ）

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