【特首選戰】李澤楷提名李家超，冀下任特首讓市民安居樂業

《經濟通通訊社１４日專訊》李家超昨日報名參選新一屆行政長官。有份提名李家超的盈科

拓展主席李澤楷發聲明，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大

灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。（ｃｌ）

