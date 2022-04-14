【夜期時段】即月期指最新報２１５２４點，升３點，高水６點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５２４點，升３點，高水６點
，最新報２１５２４點，升３點，高水６點，合約成交２１３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３９０點，跌２點，高水４點，最新報７３９０點，跌２
點，高水４點，合約成交２１３張。
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【FOCUS】預告降準力穩經濟 幣策背馳A股看好
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