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14/04/2022 17:22

【夜期時段】即月期指最新報２１５２４點，升３點，高水６點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５２４點，升３點，高水６點
，最新報２１５２４點，升３點，高水６點，合約成交２１３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３９０點，跌２點，高水４點，最新報７３９０點，跌２
點，高水４點，合約成交２１３張。

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