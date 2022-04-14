《再戰明天》澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布新屋動工

《經濟通通訊社１４日專訊》澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，及美國公布新屋動工，料為

下周二（１９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，世界銀行╱ＩＭＦ發表世界經濟前景和全球金融穩定報告。本港時

間下周二９：３０ａｍ，澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄。

數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ，中國公布３月新屋價格。本港時間８：３０ｐｍ，

美國公布４月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負１１﹒８升至１。本港時間９：１５ｐｍ，

美國公布３月產能利用率，料由７７﹒６％升上７７﹒８％；３月工業生產月率升幅料由

０﹒５％收窄至０﹒４％。周六本港時間４：００ａｍ，美國公布２月長期資本流動。

下周一本港時間１０：００ａｍ，中國公布第一季國內生產總值，季率升幅料由１﹒６％收

窄至０﹒８％，年率升幅料由８﹒１％收窄至４﹒２％，年率升幅料由４％擴大至４﹒３％；３

月工業生產年率升幅料由４﹒３％收窄至４％，年率升幅料由７﹒５％收窄至６％；３月零售銷

售年率料由１﹒７％逆轉至下滑３％，年率升幅料由６﹒７％收窄至２﹒５％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布４月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由７９降至７８。



＊日本公布產能利用率及工業生產＊



下周二本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布２月產能利用率；２月工業生產。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率跌幅料維持於１﹒６％；３月新屋動工料由１７７

萬降至１７３萬，月率料由６﹒８％逆轉至下滑２﹒２％。

在本港，明日公布業績的公司有：金貓銀貓（０１８１５）、中國白銀（００８１５），下

周一公布業績的公司有：上海電氣（０２７２７），下周二公布業績的公司有：ＣＴＲ

（０１４１６）、山東黃金（０１７８７）、北燃藍天（０６８２８）、新華製藥

（００７１９）、中國鐵塔（００７８８）、嘉瑞（００８２２）等。（ｗａ）

