【新冠肺炎】新世界捐贈平台贈１０萬盒快速抗原檢測包予多間學校

《經濟通通訊社１４日專訊》新世界發展（０００１７）上月推出香港首個大型捐贈配對網

上平台「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ愛互送」，首階段僅一個月已籌募及配對逾４０００萬

元善款及物資，惠及逾１０萬基層家庭。因應全港學校復課在即，學生須先自行檢測才可回校，

平台將特別捐贈１０萬盒快速抗原檢測包予多間學校。此外Ｌｅｎｏｖｏ香港、香港電訊及

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ香港贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，

協助基層學童網上學習。

總值逾４０００萬元的善款及物資中，主要物資包括快速抗原檢測包、口罩、超市及快餐店

現金券等，當中檢測包捐贈量已達５０萬。是次「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ愛互送」將捐

贈１０萬盒快速抗原檢測包，予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會

及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要的家庭。當中５萬盒檢

測包由港區省級政協委員聯誼會捐贈。



＊首階段逾１００間機構響應，平台將在本月內進入第二階段＊



此外，「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ愛互送」平台在首階段共獲逾１００間機構響應捐

贈，當中周大福珠寶（０１９２９）及周大福企業社會方案分別捐出１００萬及３０萬元，讓平

台的合作伙伴仁濟醫院代購物資予多間受惠機構；香港機場管理局捐款２０萬元；花旗集團捐贈

共約１０萬個口罩及快速抗原檢測包，國際時尚配件品牌ＣＡＳＥＴｉＦＹ亦捐出１０萬個成人

口罩。其他捐款或捐贈物資的機構還包括基碩置業、安永會計師事務所、御曦快樂國際慈善基金

、高奧士國際、八珍醬園、香港青年發展聯盟、卓佳集團、聯邦航空貨運等。

「Ｓｈａｒｅ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ愛互送」將在本月內進入第二階段，邀請更多非牟利機構

參與之餘，亦會加入更多物資種類，詳情將盡快公布。（ｓｌ）

