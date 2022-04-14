《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒１７％，連升２周共１﹒３％

《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒６５點，按周升

０﹒１７％，連升２周共１﹒３％，確認樓價見底回升。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１８０﹒５５點，按周跌０﹒３２％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒９７點，按

周跌０﹒１５％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）雖回軟，但仍比２周前的低位高，

走勢反覆向上。ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒１４點，按周升１﹒７４％，升幅１６周以來最

大，連升２周共２﹒６３％。



＊展望ＣＣＬ下半年目標重上１９０點水平＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市轉旺，樓價走勢將反覆向升。樓價見底回升

２周計，ＣＣＬ累升１﹒３％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升０﹒８％，ＣＣＬ（中小型單位）累升

１﹒０４％，ＣＣＬ（大型單位）累升２﹒６３％。今日政府公布下周四４月２１日首階段放寬

社交距離措施詳情，以及４月１５日至１８日復活節長假期，對樓市的影響將於５月上旬公布的

ＣＣＬ才開始反映。相信樓價將會反覆向上，展望ＣＣＬ下半年目標重上１９０點水平，收復早

前的跌幅。



＊四區樓價走勢各自反覆上升＊



本周四區樓價三升一跌，走勢各自反覆上升。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒７６點，按

周升０﹒４６％，連升３周共３﹒３７％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６９﹒３１點，按周升

０﹒３１％，連升２周共２﹒１５％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９３﹒３７點，按周升

０﹒０６％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒４０點，按周跌１﹒６２％。（ｓｌ）

