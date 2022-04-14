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14/04/2022 16:08

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒１７％，連升２周共１﹒３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒６５點，按周升
０﹒１７％，連升２周共１﹒３％，確認樓價見底回升。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ報１８０﹒５５點，按周跌０﹒３２％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒９７點，按
周跌０﹒１５％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）雖回軟，但仍比２周前的低位高，
走勢反覆向上。ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒１４點，按周升１﹒７４％，升幅１６周以來最
大，連升２周共２﹒６３％。

＊展望ＣＣＬ下半年目標重上１９０點水平＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市轉旺，樓價走勢將反覆向升。樓價見底回升
２周計，ＣＣＬ累升１﹒３％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累升０﹒８％，ＣＣＬ（中小型單位）累升
１﹒０４％，ＣＣＬ（大型單位）累升２﹒６３％。今日政府公布下周四４月２１日首階段放寬
社交距離措施詳情，以及４月１５日至１８日復活節長假期，對樓市的影響將於５月上旬公布的
ＣＣＬ才開始反映。相信樓價將會反覆向上，展望ＣＣＬ下半年目標重上１９０點水平，收復早
前的跌幅。

＊四區樓價走勢各自反覆上升＊

　　本周四區樓價三升一跌，走勢各自反覆上升。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８５﹒７６點，按
周升０﹒４６％，連升３周共３﹒３７％。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６９﹒３１點，按周升
０﹒３１％，連升２周共２﹒１５％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９３﹒３７點，按周升
０﹒０６％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒４０點，按周跌１﹒６２％。（ｓｌ）

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