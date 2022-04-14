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14/04/2022 12:01

【新冠肺炎】徐汶緯：飲食業增２至３成人手準備重開晚市堂食

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布下周四起分三階段放寬社交距離措施，稻苗學會主席
徐汶緯表示，重開晚市堂食對飲食業十分重要，預期第一階段放寬有正面幫助，已預備增加２至
３成人手，配合消費券推出新產品及優惠，期望吸引客人。
　　他認為，短期未必可以回到疫情前水平，現時每日仍有一千多宗確診，相信今次不會出現報
復式消費。（ｂｎ）

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