【新冠肺炎】徐汶緯：飲食業增２至３成人手準備重開晚市堂食

《經濟通通訊社１４日專訊》政府公布下周四起分三階段放寬社交距離措施，稻苗學會主席

徐汶緯表示，重開晚市堂食對飲食業十分重要，預期第一階段放寬有正面幫助，已預備增加２至

３成人手，配合消費券推出新產品及優惠，期望吸引客人。

他認為，短期未必可以回到疫情前水平，現時每日仍有一千多宗確診，相信今次不會出現報

復式消費。（ｂｎ）

