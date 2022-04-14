【新冠肺炎】匯控行政總裁祈耀年近日來港，今早到訪分行

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ
Ｑｕｉｎｎ）近日來港，經過七天檢疫後，本周與客戶和同事見面。
他表示，這次很高興能夠到分行與客戶接觸，並為同事打氣，特別要親身感謝各同事，在這
艱難的時刻，仍然緊守崗位，滿足客戶的需要，與社區互相支持，亦指隨著第五波疫情緩和，本
港逐步放寬防疫限制。這次來港，親身感受到，大家努力不懈，為未來幾個月經濟強勁反彈作好
準備。（ｂｎ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年 香港未見Exit Plan（有片）
|中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅 憧憬降準減息A場興高采烈
|財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻 阿里負面消息不斷持續下挫
|專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破 掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
|財經熱話14/04/2022
國策來祝福 新能源車齊飆比亞迪最靚 惟需留意原材料供應
|FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟 幣策背馳A股看好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰