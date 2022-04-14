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14/04/2022 17:49

【新冠肺炎】匯控行政總裁祈耀年近日來港，今早到訪分行

　　《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　
Ｑｕｉｎｎ）近日來港，經過七天檢疫後，本周與客戶和同事見面。
　　他表示，這次很高興能夠到分行與客戶接觸，並為同事打氣，特別要親身感謝各同事，在這
艱難的時刻，仍然緊守崗位，滿足客戶的需要，與社區互相支持，亦指隨著第五波疫情緩和，本
港逐步放寬防疫限制。這次來港，親身感受到，大家努力不懈，為未來幾個月經濟強勁反彈作好
準備。（ｂｎ）

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