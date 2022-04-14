【特首選戰】李家超兩子均與特首選委共事，長子任恒生銀行高層

《經濟通通訊社１４日專訊》被視為今屆唯一候選人的前政務司司長李家超，昨日（１３日

）報名參選行政長官，未有政綱已獲７８６個提名，當選在望。他多年來較少公開談論家人，外

界對其背景相當好奇。ＦａｃｔＷｉｒｅ傳真社發現，李家超兩名兒子都在商界與今屆的選委有

共事或合作，其中長子李文龍是恒生銀行（０００１１）行政總裁辦公室主任，其直屬上司、行

政總裁施穎茵是金融界選委。幼子李文駿則夥拍透過港區全國政協委員身份晉身選委的商人李勝

堆，在東莞開設每年學費約６萬港元的幼兒園。



＊長子李文龍現年４４歲 為恒生銀行高層＊



今年４４歲的李家超長子李文龍擁高學歷，於香港大學取得金融學士學位後，先後於法國歐

洲工商管理學院、香港中文大學取得碩士學歷，亦曾赴美國夏威夷大學接受東西方研究中心亞太

區領袖培訓。李文龍亦擁特許金融分析師，及準壽險管理師資格。

李文龍現任職恒生銀行的策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任，亦是董事會轄下執行

委員會委員，屬銀行的高層管理人員。他過去多次代表恒生出席重要活動及上台演講，包括去年

１１月舉行的香港金融科技周。



＊去年任財務匯報檢討委員團成員＊



李家超去年６月底獲委任為政務司司長。港府在去年７月１５日委任李文龍出任財務匯報檢

討委員團成員，任期三年。該委員會為財務匯報局轄下架構，可對上市實體涉不遵從財務匯報規

定事宜進行查訊，包括要求有關人士提供紀錄、文件、資料及解釋。去年８月，財務匯報局宣布

對壹傳媒有限公司２０１９至２０２１年的賬目展開查訊，但局方無公開《壹傳媒》查訊的檢討

委員會成員名單。



＊次子李文駿現年３９歲 中港兩地開公司＊



李家超次子李文駿今年約３９歲，於香港大學畢業修讀完計算機科學及資訊系統後，曾於美

資科技公司就職，之後先後在中國銀行、匯豐銀行及交通銀行從事資訊科技系統審計（ＩＴ

Ａｕｄｉｔ），更曾任富邦銀行資訊科技合規（ＩＴ Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）部門主管。

李文駿現時從商，為本港的「瑞文教育顧問有限公司」和內地的「東莞英藝企業管理顧問有

限公司」董事，廣東省政協李映棐分別出任這兩間公司的秘書及監事。



＊與選委合資東莞私立幼稚園＊



李文駿在香港註冊的瑞文教育顧問，註冊地址為「百茂發展有限公司」的辦公室，該公司大

股東是李勝堆，其他股東包括李映棐，報住同一住址，相信為一家人。東莞英藝企業與李勝堆、

李映棐持股的公司，在廣東省東莞市開設私立幼稚園「東華英藝幼兒園」，每年收費約６萬元人

民幣，內地傳媒統計是當地第五貴的幼稚園。李勝堆是現屆港區全國政協委員，他亦是今屆特首

選舉的選委會當然成員。



＊競選辦：不存在利益衝突＊



李家超競選辦公室回覆傳真社查詢時表示，李家超家人支持他參選特首，他沒有參與李文龍

的推薦及任命，至於幼子李文駿的業務與李家超無關，不存在利益衝突問題；而李家超沒有收到

選委施穎茵及李勝堆的提名表格。（ｈｙ）



