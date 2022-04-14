【新冠疫苗】林鄭下午將打第４針：本港成年人逾九成已打首針

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，目前本港成年人已打至少一針者，已

達９２﹒５％，是一個很高的比例，現已開放接種第４針。她本人今日下午亦會打第４針。

林鄭續指，分階級放寬社距措施有「疫苗通行證」要求，而針對風險較高的處所或活動，會

有快速檢測的要求，例如餐飲業的員工風險較高，會加入每３日快速檢測的要求。（ｈｙ）

