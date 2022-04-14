【香港政情】現屆政府不再任命政務司長，陳茂波任資審會主席

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，現屆政府餘下不足三個月任期，不再

任命政務司司長，已委任陳茂波為資審會主席。

林鄭表示，她在徵詢中央意見後，亦決定不作出署任安排，即由現時至本屆政府任期結束，

政務司司長一職會出缺，但有信心不影響政府工作（ｈｙ）

