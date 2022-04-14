《小傳日記》降準內銀炒唔郁，內房有賺就要縮？

《小傳日記》聽日就開始放復活節假喇，魚缸又會停市兩日。假期前缸友都停手停腳先，費

時現銀被呢兩日砸住，有咩事都走唔甩，所以今日成交繼續淡靜，靜待阿爺放水大閘打開。

其實大家就睇實上面人行會放水架喇，不過會有變數嘅機會，好似上個月就出乎意料維持

ＭＬＦ，好多人都疑問唔係放開水架咩，無啦啦又閂閘？所以今次阿爺就已經開定聲，話「要適

時運用降準等貨幣政策工具」，無錯，係時候喇！Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ仲報道話阿爺最快今日就

會宣布降準，聽日起生效，斷估無走雞喇啩？

不過適逢香江魚缸放假，好多缸友都寧願夾實荷包都唔肯落手住，今日批內銀佬都係

ｈｏｌｉｄａｙ ｍｏｏｄ，唔係好郁，全日建行（００９３９）、工行（０１３９８）都無升

跌；中行（０３９８８）微跌唔夠１巴仙，報３﹒１２銀。而炒鬼最愛嘅內房佬就無有怕，今日

都郁動得明顯啲，全日中海外（００６８８）升多過３巴仙，報２７﹒１５銀；潤地

（０１１０９）升多過１巴仙，報３９﹒３５銀；龍湖（００９６０）升多過１巴仙，報

４２﹒７銀。另外民企隊同樣醒神，碧桂園服務（０６０９８）升多過６巴仙，報３８﹒７銀；

碧桂園（０２００７）升多過４巴仙，報６﹒１５銀；萬科（０２２０２）升多過３巴仙，報

２１銀；旭輝（００８８４）升多過４巴仙，報４﹒６銀。

內房一如預期咁炒降準，但其實降準都係一如預期事實，孖屐大戶一早就ｐｒｉｃｅ ｉｎ

咗落去，所以而家炒起都只係快炒快食，揸唔得耐。而且據Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ問咗２０個經濟

學家，１５個預期ＭＬＦ下調，其中１１個預期減０﹒１％，仲４個係預期減０﹒０５％，所以

仲有一個風險就係減得唔夠多，萬一真係咁，內房佬都可能轉頭捱沽架，請請！





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