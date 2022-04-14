《基金債券攻略－凌風》主動？被動？最緊要「起動」

《基金債券攻略》上日提到基金界向來有「兩條路線」之爭，即主動管理基金與被動管理基

金的「鬥爭」。簡單來說，就是哪一個方式可以為投資者創造更高的價值。



可以肯定的是，被動式基金的收費一定比主動式基金便宜，因為他們不用自己做研究和公司

探訪，只需跟足所追踪指數的成分股比重和升跌去買賣，務求做到「零誤差」便算達標（現實當

然不可以零誤差，因為買賣是有成本的，所以最終是做到最低的誤差）。至於能否跑贏大市（即

該指數），根本不是這類基金的投資經理需要做的。



對於主動管理的基金，基金經理的任務剛好相反，他就是要跑贏大市指標和同類型的基金，

這才顯出他的能力和價值。為此，他們需要精心挑選股票，也要準確拿捏買賣時機。



因此，這類基金的收費一定會稍貴，有些甚至會收「表現費」，即是表現優於某個水平後，

基金經理會就該部分的回報分成。



從投資者的角度，到底買哪一種基金較好呢？我嘗試用近年紅透半邊天的女股神

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ管理的幾隻ＥＴＦｓ來說明一下。



Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ管理的ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（下稱方舟投資），

以「顛覆性創新」作為投資理念，旗下有８隻交易所買賣基金（Ｅｘｃｈａｎｇｅ

Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ，下稱ＥＴＦｓ），當中只有兩隻是追踪指數的，其餘６隻都沒有追

踪任何指數，即是由方舟投資的基金經理自己選股，或稱主動管理。



問題來了，既然稱得上ＥＴＦｓ，理論上就是被動管理的，是追踪指數的，但女股神就是這

樣身體力行地去體現何謂「顛覆性創新」，她保留了主動管理基金的特點，即是自己選股（她的

代表作就是Ｔｅｓｌａ），但也取了被動式基金的特點，那就是低收費。



以方舟投資的ＥＴＦｓ為例，它們的管理費，準確來說是基金開支比例（Ｆｕｎｄ

Ｅｘｐｅｎｓｅ Ｒａｔｉｏ）只有０﹒７５％，主動管理的基金一般都在１﹒５％或以上，所

以，她的ＥＴＦｓ一開始就大受歡迎，加上前幾年的表現十分出色，所以就更吸引大家的注意。



這還不止，她還有一點很破格的，那就是，跟一般主動管理的基金不同，方舟投資的

ＥＴＦｓ，每日都會在網站更新持股資料。主動管理的基金，一般只會一季更新一次。我知道，

前兩年她的ＥＴＦｓ大紅大紫時，不少投資者都會每日上網，查看女股神的持股變化，然後跟著

去買賣的。



回說女股神的做法，即是她始終相信自己的選股眼光，多於指數編製公司的選股眼光，但卻

認同基金的收費有下調空間。因此，在中間落墨的安排下，就出現了主動管理的ＥＴＦｓ，又或

者低收費的主動管理基金。



正如我在上日的文章中說，即使主動管理的基金，收費較被動管理的基金高至少１％，但其

實，只要該主動管理基金的表現，持續優於ＥＴＦｓ的１－２％，就已經跑贏ＥＴＦｓ了。所以

，收費不應該是主要考慮，表現才最重要。



女股神的信念就是，只要我管理的基金表現良好，就會有更多投資者願意買，只要基金規模

壯大，收少一點又有何不可，因為這也是「小數怕長計」的一種體現呢！



我自己的結論和做法也是，不管主動管理也好，被動管理也好，最緊要就是「起動」，即是

能夠為客戶賺錢的，才是好基金。《凌風》



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