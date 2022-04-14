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14/04/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升２１２點子近兩周高，報６﹒３５４０

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５４０，
較上個交易日升２１２點子，實現兩連漲，創４月１日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３７５２。
　　歐洲央行將於周四舉行議息會，歐元反彈，美匯指數在紐約尾盤跌０﹒４５％，自２年高位
回落至９９﹒８４。美匯指數本月已漲近３％，有望創下９年來最大單月漲幅。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５４０　　－２１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２０９　　＋２１１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６５７　　－１４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１０５　　　－２９﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３３５５　　＋４９３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３５８　　－１５９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３２１１　　－４７２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７０１　　　－３１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８０２２　　－２９８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５６８　　＋１１７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６５２　　　＋１２﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒９４８０　－４３７６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８９３　　＋１１０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒５０００　　　－４８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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