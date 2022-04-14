【聚焦人幣】人幣中間價續升２１２點子近兩周高，報６﹒３５４０

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５４０，
較上個交易日升２１２點子，實現兩連漲，創４月１日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３７５２。
歐洲央行將於周四舉行議息會，歐元反彈，美匯指數在紐約尾盤跌０﹒４５％，自２年高位
回落至９９﹒８４。美匯指數本月已漲近３％，有望創下９年來最大單月漲幅。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３５４０ －２１２﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９２０９ ＋２１１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０６５７ －１４０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１０５ －２９﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３３５５ ＋４９３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７３５８ －１５９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３２１１ －４７２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６７０１ －３１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８０２２ －２９８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０５６８ ＋１１７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６５２ ＋１２﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒９４８０ －４３７６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８９３ ＋１１０﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒５０００ －４８﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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