【聚焦人幣】人幣中間價續升２１２點子近兩周高，報６﹒３５４０

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５４０，

較上個交易日升２１２點子，實現兩連漲，創４月１日以來近兩周新高，上個交易日報

６﹒３７５２。

歐洲央行將於周四舉行議息會，歐元反彈，美匯指數在紐約尾盤跌０﹒４５％，自２年高位

回落至９９﹒８４。美匯指數本月已漲近３％，有望創下９年來最大單月漲幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３５４０ －２１２﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２０９ ＋２１１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０６５７ －１４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１０５ －２９﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３３５５ ＋４９３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３５８ －１５９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３２１１ －４７２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７０１ －３１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８０２２ －２９８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５６８ ＋１１７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６５２ ＋１２﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒９４８０ －４３７６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８９３ ＋１１０﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒５０００ －４８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

