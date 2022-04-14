《投資心得－潘鐵珊》德視佳擁差異化高端眼科技術，市場空間廣闊

《投資心得》德視佳（０１８４６）去年營業收入６﹒３３億元，同比增長３３﹒６％；毛

利率４９﹒３８％，同比增長４﹒１９點；實現淨利率２０﹒９２％，同比增長７﹒３９點，顯

示集團盈利能力持續提升。



＊首兩月銷售持續穩增，收購ＬｏＶＣ擴歐洲版圖＊



集團近年業績高速增長，不但去年業績亮麗，最近公布的首兩月銷售數據亦呈現持續穩步增

長。期內，眼科手術總數為４４０１宗，超過去年同期進行的眼科手術總數，增加約７﹒２％。

今年首兩個月，集團進行的屈光性激光手術為２２２９宗，較去年同期增加約１４﹒３％。晶體

置換手術為１７３２宗，增加約６﹒８％，全年盈利預見高。

德視佳專注於晶體手術的策略繼續推動集團實現收益和利潤的提升，集團一直積極擴大現有

的歐洲版圖。今年積極策略性收購，於２０２２年１月，集團使用１﹒３８億元對Ｌｏｎｄｏｎ

Ｖｉｓｉｏｎ Ｃｌｉｎｉｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的全資收購，收購

ＬｏＶＣ絕對符合集團的增長戰略。筆者相信，是次收購有助集團迅速進軍倫敦高端市場，並提

供屈光及老花眼手術，從而產生協同效應，支持集團的長期增長，以及鞏固市場領先地位。隨著

ＬｏＶＣ及其ＰＲＥＳＢＹＯＮＤ鐳射融合視覺療法併入德視佳，有利集團接觸更多早期可能患

有老花眼的患者，為未來發展注入新動力。



＊積極開設診所擴大網絡，估值吸引可現價買入＊



除英國市場外，筆者亦相當看好德視佳在中國未來發展潛力。集團於中國成都的新診所在首

季度已正式完成首宗手術，集團正分別於北京和上海選址開設診所，竣工後將會是北京第三間診

所以及上海第二間診所，擴大網絡。對比歐美國家，國內視力障礙人口基數大、手術滲透率低，

市場空間廣闊。

根據Ｆｒｏｓｔ ＆ Ｓｕｌｌｉｖａｎ，２０２３年中國民營醫院先進晶體置換手術及屈

光手術市場規模有望達到２３４億元，２０１８至２０２３年均複合增速達２９﹒６％。筆者認

為，眼科醫療技術升級及居民消費升級，驅動國內眼科醫療行業進入蓬勃發展期。

從中期投資角度，德視佳多年業績保持著高速增長的勢頭，精簡的業務模式具有高抗風險能

力、診所快速實現盈虧平衡、高口碑轉介率均驗證了公司的精湛技術與高端服務水平，展現出可

觀增長潛力。

德視佳市值為２２﹒３３億元，現價市盈率約３３倍，相比市盈率逾百倍的同業，德視佳的

估值吸引，反映現價進場風險不大。隨著全球化布局的不斷深入，這家優質的公司在業績與估值

行情仍有上調空間。投資者可考慮在現價買入，中線目標價８﹒００元，止蝕５﹒９０元。《香

港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周

四刊出）



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