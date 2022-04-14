《財金樂道－陳樂怡》恒指宜守穩２１２００點，關注基建及煤炭股

《財金樂道》市場近期憂慮美國縮表步伐過急，美元流動性收緊，美國十年期債息曾突破

２﹒８厘。美匯指數多番挑戰１００水平，利淡新興市場資金流。而中美貨幣政策背馳，中美息

差倒掛，短期削弱人民幣資產的吸引力，投資者宜留意外資流入情況。

中港後市視乎內地疫情發展，以及何時落實放水。４月內降準降息呼聲漸高，短線關注４月

ＭＬＦ的利率去向。恒指宜守穩在３月底的低位（２１２００點），不然有機會回試３月中的上

升裂口區間（２０１２０－２０７８６點）。



＊經濟如現放緩，聯儲或調整收緊步伐＊



美國勞工部公布，３月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升幅，由２月的７﹒９％加快至

８﹒５％，創１９８１年底以來最快增速，並高過預期的８﹒４％。扣除食品和能源的核心

ＣＰＩ按年升６﹒５％，較２月的６﹒４％輕微加快，但小過預期增加６﹒６％；按月升

０﹒３％，低過２月及預期的０﹒５％增幅，主要由於二手車價大幅下跌。

通脹數據公布後，市場憧憬通脹見頂，美股先升後回。不過，俄烏局勢陷入持久戰，短期難

覓替代能源供應，能源、食品價格回調空間有限。美國就業市場強勁，工資、通脹螺旋上升，高

通脹情況料持續，無阻美聯儲加息決定，５月加息半厘已成為市場共識。不過，後續值得留意的

是，假設５月及６月各自加息半厘，一旦經濟出現放緩訊號，當局有機會調整下半年收緊步伐。



＊疫情未受控， ３月零售工業難樂觀＊



市場除了關注美國通脹以至聯儲局決策之外，同時留意內地經濟表現。內地３月份新增人民

幣貸款３１３００億元人民幣，高於原先預期的２７５００億元人民幣。３月社會融資規模增量

４６５００億元人民幣，高於市場預期的３５５００億元人民幣。財政發力，地方債券加快發行

，支持社融總量增長。然而，從信貸架構分析，居民中長期貸款按年減少，企業中長貸改善力度

不足，企業短期貸款增長相對較大。以上情況反映購房需求低迷，企業營運展望保守。內地疫情

尚未受控，經濟下行壓力顯著，即將公布的３月其餘經濟數據如零售、工業未容樂觀。

財政部表示，去年１２月提前下達的專項債券大部分已發行完畢，佔提前下達額度的８６％

，今年３月底分配下達的第二批額度則將在９月底前全部發行完畢。目前正按照「資金跟著項目

走」的要求，已儲備７﹒１萬個項目。當局將進一步指導地方加快專項債券發行使用工作，著力

穩定宏觀經濟大盤。財政部副部長許宏才稱，中國去年１２月提前下達的新增專項債額度

１﹒４６萬億元人民幣，提前下達時間比上一年提前３個月。截至今年３月底已經發行

１﹒２５萬億元人民幣，比去年一季度增加１﹒２３萬億元人民幣。我們認為專項債發行進展理

想，有望支撐固定資產投資回暖，市場預計今年固投增長將會改善至５％。



＊憧憬基建項目加快，煤價淡季不淡＊



市場憧憬在內地疫情穩定下來，基建項目將會加快施工，利好基建、建材股。其中，中國中

鐵（００３９０）首季新增訂單增長理想，經營現金流表現優於同業。公司年內首隻Ｃ－

Ｒｅｉｔｓ有望推出，有助提升現金流，進一步降低負債。另外，煤價淡季不淡，疫情拖累工程

進展，不利水泥股首季業績。但業界延長錯峰生產，以緩和供應壓力。市場預期水泥行業於首季

見底，需求其後集中釋放，盈利按季改善，關注龍頭海螺水泥（００９１４）。

另外，歐盟、日本向俄羅斯實施新制裁，禁止俄羅斯煤炭進口，但由於短期難有替代供應，

國際煤價上漲。至於內地方面，內地煤炭交易商減少自俄羅斯進口，進口增量有限。加上內地封

城影響生產運輸，同時內地穩增長的政策背景下，基建項目將加快上馬，內房調控放寬，需求預

期回暖。因此，煤炭供需偏緊，支持煤炭價格高位震盪，利好煤炭企業盈利。

中煤能源（０１８９８）發盈喜，料首季利潤為７０﹒４億元至７７﹒８億元人民幣之間，

按年增長７４﹒６％至９３％。集團指，利潤增加由於第一季主要產品價格高位運行，集團全力

增產增供保障能源供給，持續加強管控成本，以及確認應佔聯營及合營公司利潤增加等。整體而

言，國內煤炭股處於上行周期，同業的首季業績同樣值得憧憬。加上，板塊低估值、高派息的特

質吸引資金流入，建議關注神華（０１０８８）。內地穩價保供，煤炭長協基準獲調高，神華的

高長協佔比，使其盈利波動性較低。（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）





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