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即市新聞

14/04/2022 09:05

【政策風向】證券時報：與市場關切同頻共振，降準即將落地

　　《經濟通通訊社１４日專訊》近日，市場對於人行即將降準或減息的呼聲很高，甚至不乏有
聲音喊出本周五（１５日）就是最近的政策觀察窗口。《證券時報》今日頭版發文指，不論從政
策實施的必要性，還是政策騰挪的空間看，近期降準或減息都是可行的。
　　文章指，中國面臨的需求收縮、供給衝擊外，預期轉弱三重壓力在疫情多地散發的當下尤為
凸顯。作為具有明顯政策放鬆信號的全面降準、減息等工具若在此時推出，會被看作是一種與市
場關切同頻共振的政策反饋，讓市場感受到政策主動作為、及時作為的暖意，提振市場信心。

＊中美實際利差仍為正，降準減息有空間＊

　　而從政策騰挪空間看，降準減息的空間也依然充足。盡管最近１０年期中美國債收益率時隔
１２年首次「倒掛」，或加劇跨境資本流出、掣肘貨幣政策總量寬鬆。但其實１０年期中美國債
收益率「倒掛」的風險有被誇大之嫌，考慮到通脹因素後，當前中美實際利差仍為正，因此降準
減息仍有空間。
　　另外，４月１５日將是人行例行操作中期借貸便利（ＭＬＦ）的時點，也給政策利率減息帶
來想像空間。下調ＭＬＦ利率可降低銀行負債端成本，並通過「ＭＬＦ利率－ＬＰＲ利率－貸款
利率」的傳導路徑惠及實體經濟融資成本下行，減輕企業和居民償債負擔。（ｌｃ）

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