  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2022 09:24

【新冠肺炎】上海昨日新增２﹒７萬例本土確診和無症狀感染

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日上海新增本
土新冠肺炎確診病例２５７３例和無症狀感染者２５１４６例，其中１１４例確診病例為此前無
症狀感染者轉歸，２２００例確診病例和２４５４８例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在
相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。
　　截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過２７萬例。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/04/2022
【虛幣世界】加密貨幣隨美股反彈，比特幣重上41000美元
香港政情13/04/2022
【特首選戰】李家超獲李澤鉅郭炳聯梁振英等政商界選委提名
中國故事13/04/2022
《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌
財經熱話13/04/2022
A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
專訪13/04/2022
【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維　承繼「明日大嶼」成疑（有片）
財經熱話13/04/2022
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金