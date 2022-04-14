【新冠肺炎】上海昨日新增２﹒７萬例本土確診和無症狀感染

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日上海新增本
土新冠肺炎確診病例２５７３例和無症狀感染者２５１４６例，其中１１４例確診病例為此前無
症狀感染者轉歸，２２００例確診病例和２４５４８例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在
相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。
截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過２７萬例。
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