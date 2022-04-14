《思前想後－郭思治》恒指已跌穿各組平均線，處反覆欲試底弱態

《思前想後》經過周來之一輪反覆急跌後，４月份大市之形態已扭轉成先高而後低，直到執

筆一刻止計，本月恒指暫是由４日之高位２２５２３點跌至１２日之低位２０９８８點，即月內

之波幅已稍擴闊至１５３５點，惟由於一個月之高低位是很少同時出現於７個交易日之內，加上

１５３５點之波幅亦未必能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點

出現，即是說，恒指如不能上破２２５２３點的話，則技術上該會跌穿２０９８８點，續往下尋

月內之新低。



＊已進入急彈後回吐，須先重越並穩守２０天線＊



再看移動線方面之表現，直到執筆一刻止計，恒指已跌穿各組常用的平均移動線，以恒指於

１２日報收在２１３１９點計，技術上已跌穿２０天線（２１５３５點），１０天線

（２１８９９點），５０天線（２２５０８點），１００天線（２３２０７點）及２５０天線

（２５４４１點），單從技術上看，目前大市已身處反覆欲試底之弱態，而所指的底，暫該為３

月１７日所遺留下之大型上升裂口，介乎２０１２０點至２０７８６點，闊６６６點，簡單點說

，一日恒指仍反覆於各組常用的平均移動線之下，即表示整個大市技術上仍續處反覆欲試底之弱

態中，大市如欲擺脫反覆欲試底之弱態，恒指必須先成功重越２０天線（２１５３５點）並穩守

其上。

再從另一角度看，恒指自３月１５日低位１８２３５點開始之反彈，暫該已止步於４月４日

之高位２２５２３點，即恒指累積之反彈幅度為４２８８點，由於恒指現已反覆在各組常用的平

均移動線之下，故整個大市該已開始進入急步反彈後之回吐中，假如大市需回調升幅４２８８點

之三分一，則首個調整低位該為２１０９４點，如大市需回調升幅之二分一，則另一個調整低位

該為２０３７９點，從近日大市之表現看，恒指已一度跌進上述兩個低位之中間。



＊資金轉投傳統經濟股，中移動屬高息股首選＊



在避險情緒逐步升溫下，資金之吸納目標已開始轉投到一眾傳統經濟股身上，如中移動

（００９４１）、匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、建行（００９３９）、工行

（０１３９８）及中行（０３９８８）等之表現均優於大市，其中以中移動較可取，以中移動目

前之市盈率為７﹒８倍計，估值並不算高，加上股息率達７﹒４厘，該屬高息股之首選，況且，

未來三年集團計劃將派息率由６０％提升至７０％，估計在股息增加支持下，中移動股價該可中

期續看好。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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