《輪證高清－孫明哲》資金流入美指認沽證，部署貼價、低街貨產品

《輪證高清》近日市場焦點轉回至經濟的基本面，因此經濟數據成為影響大市的關鍵之一，

美國周二（１２日）公布３月份ＣＰＩ數據，按年升８﹒５％，再創４０年新高。原材料價格上

升使企業生產成本上漲，工業股權重較高的道指或受高通脹影響。此外，市場預期聯儲局將加快

收緊貨幣政策以應對通脹飆升，早前聯儲局議息會議記錄顯示，多數委員同意每個月縮減資產負

債表上限增至９５０億美元，對息口較敏感的科技股及納指或會受到影響。

受到多重憂慮的影響，資金流入美股指數相關的認沽證，近日見資金持續流入，現時部署宜

多加注意產品的條款及街貨數據。以納指１００認沽證為例，資金持續流入令６月份到期的產品

都累積不少街貨，投資者現階段宜轉移至９月份到期、街貨較低的產品。

在９月份到期的產品中，以行使價１３０００點附近是現時貼價產品之一，當中可留意低街

貨沽１０３９４，是合適市況的選擇；槓桿較高可留意價外沽１０３７３，是３個月期以上產品

最高槓桿，適合作短線部署。看淡道指的投資者，可留意貼價、高槓桿道指沽１０３５９，提供

逾１３倍槓桿，是條款及槓桿都突出的產品。



美股指數相關產品介紹：



＊納指購１０３３９，行使價１６０００點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１０﹒２倍

＊納指沽１０３９４，行使價１２９４８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒１倍

＊納指沽１０３７３，行使價１１４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒６倍

＊道指購１０３７２，行使價３６０５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１０﹒６倍

＊道指沽１０３５９，行使價３２３８０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿１３倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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