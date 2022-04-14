【新冠肺炎】阿里高管自曝托關係逃滬，自辯朋友僅幫忙安排的士

《經濟通通訊社１４日專訊》由Ｆａｃｅｂｏｏｋ重金挖來的知名ＡＩ專家、阿里巴巴

（０９９８８）技術副總裁賈揚清日前在Ｆａｃｅｂｏｏｋ用英語發文，提到自己在上海經過長

達１８日的嚴格封城後，「以自己的方式」回到了美國，引發外界爭議。

賈揚清稱在封城期間他面對食物短缺和「社交媒體暴動」，還要進行多次新冠檢測，就在與

他人分享完最後一瓶啤酒後，他通過一個「有門路的人」（ｓｏｍｅｏｎｅ ｗｉｔｈ

ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）安排了一輛麵包車，凌晨動身前往機場，乘車期間他以「不可說」

（ｄｏｎ＇ｔ－ａｓｋ－ｄｏｎ＇ｔ－ｔｅｌｌ）的方式通過了警方設置的檢查點，最終成功登

上前往美國的飛機。他形容自己在上海的最後７２小時是終身難忘的經歷。

就在有關貼文在內地互聯網曝光後，賈揚清連忙發聲明澄清，他稱自己離開上海的方式並非

特事特辦，文中「ｗｉｔｈ ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ」的意思只是因自己召不到網約車，所以找

朋友幫忙聯絡了一輛出租車去機場，他在上海已經隔離滿兩星期，是可以正常購買機票和前往機

場的，毋須有關部門特殊審批。至於他為何前往美國，他解釋自己沒有從阿里離職，但因為生病

不想給大家添麻煩，所以選擇回去看病。

對於賈揚清的回應，網民都不太認帳，首先賈在英文貼文中提到自己乘搭的是麵包車

（ｖａｎ）而不是計程車，其次他對「ｗｉｔｈ ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ」一詞的解釋和貼文原

意截然不同，更何況他也沒有解釋自己是如何通過警方設下的站點自由出行，還有網民揶揄，賈

總連生病都不忘喝啤酒，看來病情不太嚴重。（ｅｙ）

