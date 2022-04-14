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即市新聞

14/04/2022 14:56

【政策風向】經濟風險加劇，彭博料人行最快今宣布降準明生效

　　《經濟通通訊社１４日專訊》１３日召開的國務院常務會議指出，鼓勵撥備水平較高的大型
銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情
嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度。按以往操作，人行可能在國務院發表聲明後
３－５日內宣布實施相應寬鬆措施。彭博經濟學家曲天石預計，人民銀行最早可能今日宣布降低
金融機構存款準備金率（ＲＲＲ），並於明天生效。　
　　據《彭博》報道，上海等城市封控時間延長，加上國內疫情未有緩和跡象，對供應鏈及企業
等影響愈趨嚴重，李克強在一星期內發出三次經濟風險警告，並承諾加強政策支持，已暗示中央
對經濟前景的擔憂加劇。　

＊大半經濟師料本月ＭＬＦ利率下調＊

　　此外，公開市場明日（１５日）將有１５００億元人民幣一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到
期。彭博統計２０位經濟師，有１５位認為本月ＭＬＦ利率將下調。其中，１１位預期下降１０
個基點至２﹒７５％，４位預期下降５個基點。亦有經濟師指，由於美國利率上升將削弱中國資
產的吸引力，加劇資本外流，認為人行放鬆政策的窗口已收窄。華興證券宏觀和策略研究主管
Ｂｒｕｃｅ　Ｐａｎｇ認為，今次可能是內地在聯儲局縮表前，最後一次放鬆貨幣政策的機會。
　　今年１月，人行曾下調中期借貸便利利率１０個基點至２﹒８５％，為２０２０年來首次調
降，此後連續兩個月保持不變。（ｗｌ）

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