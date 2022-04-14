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14/04/2022 13:17

【ＦＯＣＵＳ】預告降準力穩經濟，幣策背馳Ａ股看好

　　【ＦＯＣＵＳ】中國最高層一錘定音「堅持科學精準、動態清零」，國務院常務會議周三
（１３日）隨即發出降準預告，坊間估算或釋放流動性１﹒２萬億人民幣。加碼寬鬆、力穩經濟
即將火力全開，與之相反，美國、英國、加拿大、韓國、新西蘭、新加坡等經濟體就紛紛步入緊
縮周期。

＊最快今宣布降準５０點，減息仍可期＊

　　上海全域靜態管理進入第三周，陽性病例居高不下，連同全國範圍數十個處於不同程度封控
的城市，經濟代價日漸嚴峻，就連中國歐盟商會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｈａｍｂｅｒ）亦最新
發聲指，「誠懇建議
中國政府借鑒新加坡的成功模式」。不過，本周在海南考察的國家主席習近平就重申，堅持動態
清零，更強調要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態。
　　製造業ＰＭＩ、李克強指數、地鐵人流量、清明假期票房等多個指標，齊指向中國增長前景

向黯淡；總理李克強繼短短不到一周時間三度警告相關風險後，昨日提及「適時運用降準等政策
工具」以及重點部署促消費、穩外貿。
　　市場預計，人民銀行最快周四（１４日）宣布下調主要銀行存款準備金率５０個基點，周五
（１５日）
生效；儘管中美十年期國債利率近日現倒掛，國常會未提及減息，但鑒於經濟下行壓力山大，料
隨後將下調ＭＬＦ、ＬＰＲ及７天逆回購利率。

＊全球迎加息潮，勿低估管理層決心＊

　　推動信用擴張即將火力全開，似與國際「主流」背道而馳－－新西蘭央行、加拿大央行昨日
相繼宣布加息５０基點；新加坡金管局同收緊貨幣政策，上調匯率政策區間斜率及中點；韓國央

周四緊隨意外加息２５基點。而上月連續第三次加息的英國央行預計未來將進一步加息，美聯儲

月加息５０基點亦幾乎板上釘釘。除了發達經濟體，一眾如南非、波蘭、秘魯、墨西哥、智利、

西、阿根廷等同開啟加息。
　　有無經濟體和中國同一陣營？答案當屬日本，儘管日圓兌美元近日觸及近２０年低位，但央

行長黑田東彥仍表示，將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策。
　　貨幣政策一鬆一緊，最大的軟肋自然是資金流向和人幣匯率。美國財長耶倫周三出席大西洋
理事會論壇就指，「有些國家想發明一個體系，擺脫對美元的依賴……但我認為，在美元的全球
經濟主要儲備貨幣被取代之前，還需要一段長時間，如果有的話（Ｌｏｎｇ　Ｔｉｍｅ，ｉｆ　
ｅｖｅｒ）。」
　　此話有幾分可信？拋開她２０１７年「有生之年不會再經歷金融危機」的金句，中國堅持以
我為
主力保經濟基本盤，勿低估管理層決心，Ａ股錢途可期。

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