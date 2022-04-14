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14/04/2022 10:21

《法證攻防－林恩》復活節假期將至，了解窩輪時間值

　　《法證攻防》根據港交所（００３８８）安排，本周五（１５日）至下周一（１８日）為耶
穌受難節及復活節假期，港股休市。窩輪的價格由內在值和時間值組成，距離窩輪到期日的時間
多少，與時間值呈正向關係。無論投資者購買的是認購證還是認沽證，隨著時間的流逝，都會面
對時間值損耗的問題。
　　窩輪的理論價格遵循期權的計價模式，所以風險特性與期權相若。Ｔｈｅｔａ值是一個風險
指標，用來測量時間變化對期權理論價值的影響，簡單來說就是持有期權的每日成本，也可以說
是期權價格對時間變化的敏感度。Ｔｈｅｔａ值不是一個固定的數目，一般而言當期權越接近到
期日，Ｔｈｅｔａ值會上升，時間值損耗的速度會加快。換而言之，持有期權的每日成本亦會增
加。
　　根據法巴網站資料，以比亞迪（０１２１１）認購證為例，收回價２８０元，換股比率
１００兌１，分別有２０２２年５月、２０２２年１０月、２０２２年１２月到期的產品。
２０２２年５月到期的每日時間值損耗為０﹒００１４５元，２０２２年１０月到期的每日時間
值損耗為０﹒００１３２元，２０２２年１２月到期的每日時間值損耗為０﹒００１２６元。可
見條款相若的產品，較長年期的窩輪，每日時間值損耗會較為溫和。
　　法巴網站窩輪產品的條款和數據中，有每日時間值損耗的數據；還會折算為百分比，顯示每
過一日，窩輪價格理論上會跌幾多％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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