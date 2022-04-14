《陸言堂－陳永陸》人行「放水」將出現，港股有望隨區內股市向好

《陸言堂》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時，向市場釋出降準信號，以支持實

體經濟，特別是受疫情嚴重影響的中小微企及個體工商戶，這代表等了又等的人行「放水」行動

，應該快將出現，這亦解釋了為何港股近兩日的抗跌力較強，並可守在２１０００點以上水平。



當然，早兩日港股不跌，主因是港股仍有一眾科技股支持，尤其是當內地再度審批新的遊戲

版號，市場視為中央對科技股加強監管的情況，已到了盡頭，同時亦令騰訊（００７００）等股

份走勢轉強，自然對恒指帶來支持。不過由於Ａ股仍然受內地疫情等因素影響，加上大家對人行

出手支持經濟的願望不斷落空，令Ａ股欠缺反彈力度，亦限制了港股的表現。



與此同時，港股可以較Ａ股為強，或多或少都受區內其他市場帶動，尤其是日股受日圓匯價

持續下跌，以及日本央行繼續寬鬆貨幣政策所刺激，而顯著上升，帶動區內其他市場造好，在日

圓持續弱勢下，相信利差交易的活動又會活躍起來，其實對區內股市而言，絕對是利好的因素，

同時亦會利好區內的資金流，如果人行可以及時出手，那麼相信Ａ股及港股，都可以受惠區內股

市氣氛好轉的因素。



從技術面分析，港股其實已找到支持位，２０８００點、即之前裂口底部應該有不錯的支持

，相信失守機會不大，只是何時可以回升至２２０００點的水平，則似乎仍要看人行的行動，以

及內地疫情的情況，不過既然區內股市氣氛有好轉的情況，港股似乎要跟隨大幅上升，並不困難

，只要內地刺激經濟政策，合乎市場預期便可。《獨立股評人 陳永陸》



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