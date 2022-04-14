  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2022 16:00

《陸言堂－陳永陸》人行「放水」將出現，港股有望隨區內股市向好

　　《陸言堂》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時，向市場釋出降準信號，以支持實
體經濟，特別是受疫情嚴重影響的中小微企及個體工商戶，這代表等了又等的人行「放水」行動
，應該快將出現，這亦解釋了為何港股近兩日的抗跌力較強，並可守在２１０００點以上水平。
　
　　當然，早兩日港股不跌，主因是港股仍有一眾科技股支持，尤其是當內地再度審批新的遊戲
版號，市場視為中央對科技股加強監管的情況，已到了盡頭，同時亦令騰訊（００７００）等股
份走勢轉強，自然對恒指帶來支持。不過由於Ａ股仍然受內地疫情等因素影響，加上大家對人行
出手支持經濟的願望不斷落空，令Ａ股欠缺反彈力度，亦限制了港股的表現。
　
　　與此同時，港股可以較Ａ股為強，或多或少都受區內其他市場帶動，尤其是日股受日圓匯價
持續下跌，以及日本央行繼續寬鬆貨幣政策所刺激，而顯著上升，帶動區內其他市場造好，在日
圓持續弱勢下，相信利差交易的活動又會活躍起來，其實對區內股市而言，絕對是利好的因素，
同時亦會利好區內的資金流，如果人行可以及時出手，那麼相信Ａ股及港股，都可以受惠區內股
市氣氛好轉的因素。
　
　　從技術面分析，港股其實已找到支持位，２０８００點、即之前裂口底部應該有不錯的支持
，相信失守機會不大，只是何時可以回升至２２０００點的水平，則似乎仍要看人行的行動，以
及內地疫情的情況，不過既然區內股市氣氛有好轉的情況，港股似乎要跟隨大幅上升，並不困難
，只要內地刺激經濟政策，合乎市場預期便可。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
香港要聞14/04/2022
【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時　每枱最多4人
大行報告14/04/2022
【大行炒D乜】麥格理評京東　縱降目標仍然牛
開市Good Morning14/04/2022
林家亨料港股將受惠A股反彈　假期前伺機部署汽車股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金